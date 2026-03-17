Локацията е водещият критерий при избора на имот ново строителство, сочат брокери на недвижими имоти. След нея по значимост се нарежда цената на жилището, но експертите подчертават, че тя почти никога не надминава влиянието на локацията върху окончателното решение на купувачите.Според специалистите, първата стъпка при покупка на жилище е определянето на наличния бюджет. Това позволява да се разглеждат само имоти, чиято цена е в рамките на възможностите на купувача, било то чрез спестявания или банков кредит. В много случаи, след като се установи бюджетът, купувачите осъзнават, че ще трябва да направят компромис с "мечтания дом“."Някои са готови да сменят локацията, но не и да намалят площта на имота. За мнозинството обаче местоположението е от ключово значение и са склонни да се примирят с няколко квадратни метра по-малко“, обясняват брокери, цитирани от вестник "Труд".Много купувачи предпочитат квартала, в който вече са живели - познават инфраструктурата, наличните магазини и транспортните връзки. С повишаване на доходите обаче, част от купувачите търсят по-привлекателни райони. Други пък избират локацията въз основа на близостта до роднини, офиса или училището на детето.Възрастта също оказва влияние върху избора на квартал. Младите хора търсят близост до центъра на града, където има повече заведения и културни събития, докато семейства с малки деца залагат на тихи и спокойни райони с добър достъп до детски градини, училища, магазини и удобства за паркиране.