ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Брокери: Квартира тук за 200-300 лв.? Забравете! Пригответе поне 500!
"Цените във "Възрожденци“ започват от 500 лева. И дори при такива числа е трудно да се намери жилище под наем“, споделят брокери, пише 24rodopi.bg.
500, 700, че дори 800 лева за жилище под наем в Кърджали - подобни десетки оферти в последните години.
В началото на годината наемите за напълно обзаведени тристайни апартаменти, ново строителство във "Възрожденци“ бяха свалени до 350 лева на месец, но към момента – ръст и там.
"Доколко и подобна цена се вписва в кърджалийската действителност, е друга тема. Предвид на това, че областният град не е в челото в страната по атрактивни възнаграждения“, коментират брокери.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Почти цяла България е предупредена
17:32 / 30.08.2025
Мика Зайкова: Ако вдигнат пенсионната възраст, хиляди българи изо...
16:12 / 30.08.2025
Прокуратурата поиска постоянен арест за Паскал. Адвокатът му: Ням...
16:16 / 30.08.2025
Калин Стоянов за Иван Демерджиев: Неадекватен човек
15:16 / 30.08.2025
Всяка година ракът отнема живота на почти 19 хиляди българи
15:17 / 30.08.2025
Румен Радев: Извършва се голяма чистка в ДАНС
15:16 / 30.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
12:32 / 28.08.2025
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
17:34 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS