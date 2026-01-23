ЗАРЕЖДАНЕ...
|Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
"При нас кризата след Ковид ни подмина. България е някаква икономическа утопия в момента“, коментира Калайджиев и допълва, че ключова роля за стабилността е изиграла политиката на БНБ да не вдига рязко лихвите.
По негови данни, ръстът на цените през последните години е значителен, но пазарът остава по-достъпен спрямо периода преди финансовата криза от 2007–2008 г.
"В момента средният доход в София е 1600–1700 евро, а средните цени са около 2400 евро на квадрат. Тоест можем да си купим за около заплата и половина един квадратен метър. Днес сме два пъти по-достъпни като пазар“, посочва той пред телевизия Euronews.
Калайджиев изчислява, че реалният ръст на цените през 2025 г. надвишава 35%. Той обаче предупреждава за липсата на точна статистика у нас – 50–60% от сделките се извършват на подпазарни цени, а данъчните оценки все още не са актуализирани.
"Не сме като в Америка, където можеш да видиш колко дни се е продавал имотът, на каква цена и с какъв кредит“, уточнява брокерът.
Прогнозата му за настоящата година е по-умерен ръст на цените – около 8–10%.
"Очаквам стагфлация. Цените ще продължат да растат, но няма да го правят с високите темпове от последните години. Ръстът ще е механичен – около 8–10% до края на годината. Първата година след влизането на страната в еврозоната винаги се наблюдава такъв ефект – ръст на активи, услуги и стоки. Това е малка спекулация и възползване от пазара“, обяснява Калайджиев.
В същото време експертът предупреждава за потенциални рискове извън имотния сектор.
"Червените лампи не ги намирам в имотния пазар. Проблемът може да дойде от доходите и потреблението. Икономическите трудности ще ударят имотния пазар, а не обратното, защото имотният пазар има своя логика“, казва той.
Съветът му към хората със стари жилища е ясен: "Тази година е прекрасна за продажба все още и могат да излязат и да вземат максимална цена за тези имоти“, докато купувачите трябва да бъдат по-консервативни и "кредитът да не надвишава 35% от дохода“.
