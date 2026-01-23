ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:28Коментари (2)2720
©
Пазарът на недвижими имоти в България продължава да расте, без да показва класическите признаци на балон, според Димитър Калайджиев, брокер с дългогодишен опит. По думите му страната ни е успяла да се измъкне от глобалните сътресения след пандемията.

"При нас кризата след Ковид ни подмина. България е някаква икономическа утопия в момента“, коментира Калайджиев и допълва, че ключова роля за стабилността е изиграла политиката на БНБ да не вдига рязко лихвите.

По негови данни, ръстът на цените през последните години е значителен, но пазарът остава по-достъпен спрямо периода преди финансовата криза от 2007–2008 г.

"В момента средният доход в София е 1600–1700 евро, а средните цени са около 2400 евро на квадрат. Тоест можем да си купим за около заплата и половина един квадратен метър. Днес сме два пъти по-достъпни като пазар“, посочва той пред телевизия Euronews.

Калайджиев изчислява, че реалният ръст на цените през 2025 г. надвишава 35%. Той обаче предупреждава за липсата на точна статистика у нас – 50–60% от сделките се извършват на подпазарни цени, а данъчните оценки все още не са актуализирани.

"Не сме като в Америка, където можеш да видиш колко дни се е продавал имотът, на каква цена и с какъв кредит“, уточнява брокерът.

Прогнозата му за настоящата година е по-умерен ръст на цените – около 8–10%.

"Очаквам стагфлация. Цените ще продължат да растат, но няма да го правят с високите темпове от последните години. Ръстът ще е механичен – около 8–10% до края на годината. Първата година след влизането на страната в еврозоната винаги се наблюдава такъв ефект – ръст на активи, услуги и стоки. Това е малка спекулация и възползване от пазара“, обяснява Калайджиев.

В същото време експертът предупреждава за потенциални рискове извън имотния сектор.

"Червените лампи не ги намирам в имотния пазар. Проблемът може да дойде от доходите и потреблението. Икономическите трудности ще ударят имотния пазар, а не обратното, защото имотният пазар има своя логика“, казва той.

Съветът му към хората със стари жилища е ясен: "Тази година е прекрасна за продажба все още и могат да излязат и да вземат максимална цена за тези имоти“, докато купувачите трябва да бъдат по-консервативни и "кредитът да не надвишава 35% от дохода“.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
+2
 
 
Тоя брадясалия с тъмните очила на амфети ли е?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Втори ден бойкот: И днес НС няма да работи
10:39 / 23.01.2026
"Тракия" и "Кършияка" остават най-желаните квартали в Пловдив, на...
09:39 / 23.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Според родители учителка запечатала с тиксо устата на детето им
09:42 / 23.01.2026
Почина езиковедът Иля Златанов, владеещ близо 20 езика
09:05 / 23.01.2026
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
08:57 / 23.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
16:50 / 21.01.2026
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
09:18 / 21.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
09:10 / 22.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
08:23 / 21.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Орязват привилегиите на полицаите
Първа лига сезон 2025/26
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: