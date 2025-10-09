ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Брокер: Имотите в "Елените" са по-ниски от тези в съседните курорти с до 400 евро на кв.м
Според информация, през 2015 г. към РДНСК е бил подаден сигнал за нарушения в района на курорта.
"Традиционно цените на имотите в "Елените“ са по-ниски от тези в Свети Влас с около 150 до 400 евро на кв. м. Причината е отдалечеността на комплекса, липсата на целогодишно обитаване и фактът, че голяма част от сградите там нямат Акт 16“, коментира Таня Иванова, брокер на недвижими имоти.
По думите ѝ, по-ниските цени привличат предимно рускоговорящи купувачи, които често закупуват имоти на етап Акт 15, докато българските инвеститори избягват района, считайки, че вложението е рисково.
"Инфраструктурата не е особено добра, има доста пропуски, а това допълнително намалява интереса на местните купувачи“, допълва Иванова.
"Строителството на една сграда – независимо дали е жилищна, хотел или промишлена – трябва да се раздели на два основни етапа,“ обяснява Георги Кузманов, собственик на една от големите строителни фирми в Бургас.
"Първият етап, преди получаването на строително разрешение, е най-уязвим от гледна точка на корупция, защото голяма част от парцелите не са в регулация. Трябва да им се направи Подробен устройствен план (ПУП) – именно там се залагат ключовите параметри на строежа. Този план преминава през одобрение в няколко институции – община, Басейнова дирекция и други,“ посочва той.
"След като ПУП-ът влезе в сила, строителят получава виза за проектиране, в която се определят показателите на застрояване. Контролът по време на самото строителство е безупречен – проблемите са преди издаването на разрешението,“ допълва Кузманов.
По думите му, именно в този първоначален етап са възникнали най-много проблеми при строежите в "Елените“:
"Голяма част от парцелите не са били в регулация, направени са ПУП-ове, там е имало някакви нередности, и след това е започнало самото строителство,“ уточнява Кузманов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
БНБ с притеснителна статистика по отношение на кредитите
08:08 / 09.10.2025
Уволнен полицай заради случая "Цалапица" осъди МВР
08:09 / 09.10.2025
АПИ променя движението в два участъка на "Тракия" заради ремонт
08:03 / 09.10.2025
Край на дъждовното време
08:14 / 09.10.2025
Инжeнер: Когато къщата ти бъде отнесена, имаш право да заведеш ис...
23:08 / 08.10.2025
Обмисля се въвеждането на задължителна застраховка за домовете
21:54 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS