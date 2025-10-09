ИЗПРАТИ НОВИНА
Брокер: Имотите в "Елените" са по-ниски от тези в съседните курорти с до 400 евро на кв.м
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:25Коментари (0)481
©
Екипи на икономическа полиция влязоха в сградата на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) като част от разследване, свързано със сигнали за нередности в строителството на комплекса "Елените“.

Според информация, през 2015 г. към РДНСК е бил подаден сигнал за нарушения в района на курорта.

"Традиционно цените на имотите в "Елените“ са по-ниски от тези в Свети Влас с около 150 до 400 евро на кв. м. Причината е отдалечеността на комплекса, липсата на целогодишно обитаване и фактът, че голяма част от сградите там нямат Акт 16“, коментира Таня Иванова, брокер на недвижими имоти.

По думите ѝ, по-ниските цени привличат предимно рускоговорящи купувачи, които често закупуват имоти на етап Акт 15, докато българските инвеститори избягват района, считайки, че вложението е рисково.

"Инфраструктурата не е особено добра, има доста пропуски, а това допълнително намалява интереса на местните купувачи“, допълва Иванова.

"Строителството на една сграда – независимо дали е жилищна, хотел или промишлена – трябва да се раздели на два основни етапа,“ обяснява Георги Кузманов, собственик на една от големите строителни фирми в Бургас.

"Първият етап, преди получаването на строително разрешение, е най-уязвим от гледна точка на корупция, защото голяма част от парцелите не са в регулация. Трябва да им се направи Подробен устройствен план (ПУП) – именно там се залагат ключовите параметри на строежа. Този план преминава през одобрение в няколко институции – община, Басейнова дирекция и други,“ посочва той.

"След като ПУП-ът влезе в сила, строителят получава виза за проектиране, в която се определят показателите на застрояване. Контролът по време на самото строителство е безупречен – проблемите са преди издаването на разрешението,“ допълва Кузманов.

По думите му, именно в този първоначален етап са възникнали най-много проблеми при строежите в "Елените“:

"Голяма част от парцелите не са били в регулация, направени са ПУП-ове, там е имало някакви нередности, и след това е започнало самото строителство,“ уточнява Кузманов.


общо новини по темата: 135
09.10.2025 Синоптик: През нощта на 14 срещу 15 октомври очакваме нов студен фронт
09.10.2025 Хидробиолог от БАН: Докато инвеститорите по Черноморието се възползват от различни "дупки" в закона, ще има жертви и много по-големи щети
09.10.2025 Meteo Balkans: За съжаление тази карта се оказа вярна
09.10.2025 Проф. Кантарджиев: Има риск от опасни бактерии след наводнението
09.10.2025 Хората се връщат по домовете си в Елените
08.10.2025 Инжeнер: Когато къщата ти бъде отнесена, имаш право да заведеш иск държавата да възстанови нейната стойност
предишна страница [ 1/23 ] следващата страница






Още новини от Национални новини:
БНБ с притеснителна статистика по отношение на кредитите
08:08 / 09.10.2025
Уволнен полицай заради случая "Цалапица" осъди МВР
08:09 / 09.10.2025
АПИ променя движението в два участъка на "Тракия" заради ремонт
08:03 / 09.10.2025
Край на дъждовното време
08:14 / 09.10.2025
Инжeнер: Когато къщата ти бъде отнесена, имаш право да заведеш ис...
23:08 / 08.10.2025
Обмисля се въвеждането на задължителна застраховка за домовете
21:54 / 08.10.2025

