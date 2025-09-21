Брокер: Дори панелките в крайните квартали на Пловдив прескачат вече 2000 евро на квадрат

© Ще поскъпнат ли още апартаментите в България, когато влезем в еврозоната през 2026 г.? Този въпрос вълнува не само купувачи и продавачи, но и хиляди българи, които се чудят къде да вложат спестяванията си. По темата говори Невена Прайс, успешна брокерка и инвеститорка, която от години развива бизнеса си и в САЩ.



Нейният път започва във Флорида, където през 2009 г., в разгара на финансовата криза, тя купува първия си апартамент. Оттогава насам смело върви напред, а днес наблюдава с интерес и българския пазар на имоти.



"В Пловдив в момента има огромно търсене. Българите държат много пари в банките и решават да ги вложат в жилища. Кредитите също са все още достъпни, което подхранва покупките,“ казва тя в интервю за агенция "Блиц".



Най-търсените райони под тепетата са около Младежкия хълм и ВМИ, заради големия брой чуждестранни студенти. Но интерес има и към Центъра, Мараша и Кършияка. Цените вече гонят тези в София – ново строителство в Центъра се предлага по 3500 лв. за квадрат, около Младежкия хълм стойностите са 2500–2600 лв., а дори панелките в крайните квартали прескачат 2000 лв. за квадрат.



"Само за година в Пловдив има около 30% ръст на цените. За града това са наистина високи нива,“ отбелязва Прайс.



А какво ще стане след въвеждането на еврото? Според нея срив не се очаква.



"След първите няколко месеца хората ще изчакват, но не виждам икономически причини за спад. По-скоро ще има кратко охлаждане.“



Интересна е и темата за отдаването под наем.



"Много хора търсят направени апартаменти, защото не знаят колко пари и време ще отнеме ремонтът,“ обяснява брокерката.



Тя е категорична, че дългосрочните наеми са далеч по-сигурни от краткосрочните: "Чувала съм истории за напълно разбити жилища след фестивали. При дългосрочните наеми такива проблеми почти няма.“



В Пловдив обаче има и друг фактор – миграцията. Хиляди хора от Кърджали, Хасково и Смолян избират да се преместят в града. Това прави особено търсени двустайните апартаменти, докато жилищата с три спални са голяма рядкост.



"Виждаме и засилен интерес от турски граждани, които купуват цели парцели. До края на годината очаквам още повече сделки,“ прогнозира Невена Прайс.



Едно е ясно – Пловдив вече не отстъпва на София. Градът под тепетата се превръща в притегателна точка за инвестиции, а имотите продължават да са най-сигурният начин да се запазят и умножат парите.