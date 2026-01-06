ЗАРЕЖДАНЕ...
|Брокер: Чуждестранни компании купуват цели сгради в България и плащат пенсии с приходите от наемите
"Най-търсени за наемане остават малките апартаменти – двустайни и тристайни. При по-големите жилища цената на квадратен метър излиза по-евтино. Разликата в цената зависи не само от квартала, но и от обзавеждането. Средно наемът е около 10 евро на квадратен метър“, заяви брокерът Красимир Попов в студиото на "България Он Еър“.
Попов уточни, че при сключване на договор за наем се наблюдават две основни практики: "Често договорът се подписва на определена стойност и не се индексира, оставайки непроменен. В другите случаи се предвижда ежегодна индексация на наема.“
Според брокера първите два-три месеца на 2026 г. се очаква забавяне на сделките, докато купувачи и продавачи се ориентират на пазара.
"Продавачите се надяват на повишение на цените, за да не се "минат", докато купувачите очакват спад. Това води до известна пауза в активността. Въпреки това цените ще продължат нагоре със здравословен ръст. Жилищата с добро ценообразуване ще се продават по-лесно, а тези, които са недобре направени, ще срещат трудности.“
Анализът на пазара показва, че все повече лица под 30 години купуват първото си жилище.
"Малко по-трудно им е, тъй като трябва да доказват доходи и стабилни заплати. В същото време желанието ни е да живеем в по-хубави жилища и пространства. Често младите купуват това, което им е необходимо в момента. Препоръчително е първо да се инвестира в двустаен апартамент. Когато се създаде семейство и приходите се увеличат, се избира по-голямо жилище, а първото може да се отдава под наем или да се използва за рефинансиране“, обясни Попов.
Българите все още предпочитат да инвестират основно в страната, като по-малък сегмент гледа към чужбина – Гърция, Дубай или Азия, с основна цел отдаване под наем.
"Още преди въвеждането на еврото се наблюдава изкупуване на цели сгради от чуждестранни инвестиционни компании – датски, швейцарски. Те купуват на едро и това създава вакуум на пазара при имоти с голямо търсене и малко предлагане. Сградите се отдават под наем, а приходите от наемите се използват например за изплащане на пенсии на швейцарските пенсионери“, разясни брокерът.
