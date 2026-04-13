Остават броени дни до предстоящите извънредни парламентарни избори на 19 април 2026 г. За да бъде гласът ви валиден и процесът в секцията да премине гладко, припомняме основните стъпки при двата начина на гласуване.

Независимо дали ще изберете модерните технологии или традиционната бюлетина, следването на процедурата е гаранция за честен вот.

ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА

Процесът е бърз и интуитивен, като машината не позволява да се направи невалиден глас.

СТЪПКА 1: Подготовка - Получавате смарт карта от секционната комисия. Поставяте я в отвора на устройството (с чипа нагоре).

СТЪПКА 2: Електронна бюлетина - Изчаквате зареждането на екрана. Преглеждате внимателно страниците на електронната бюлетина.

СТЪПКА 3: Направа на избор - Маркирате чрез докосване желаната партия, коалиция или независим кандидат. Преглеждате избора си на екрана за потвърждение. Натискате бутона "Гласуване“.

СТЪПКА 4: Приключване - Изчаквате машината да отпечата разписката. Пускате разписката в специалната кутия за машинно гласуване. Връщате смарт картата на комисията.

ГЛАСУВАНЕ С ХАРТИЕНА БЮЛЕТИНА

При класическия вот е важно да внимавате за печатите и за начина на отбелязване на знака.

СТЪПКА 1: След проверка на самоличността, член на комисията откъсва бюлетина пред Вас. Поставя се първи печат на гърба на бюлетината.

СТЪПКА 2: В кабината (зад паравана) - Отбелязвате вота си в квадратчето на избраната партия със знак "Х“ или "V“. Използвайте задължително син химикал.

По желание отбелязвате преференция за конкретен кандидат в кръгчето.

СТЪПКА 3: Защита на вота - Сгъвате бюлетината така, че Вашият избор да не се вижда. Подавате я на комисията за поставяне на втори печат на гърба.

СТЪПКА 4: Пускате сгънатата бюлетина в прозрачната урна. Полагате подпис в избирателния списък.

Важно: Не забравяйте да носите валиден документ за самоличност.