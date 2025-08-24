ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Борисов за МВР и ДАНС: Радев да каже какво мисли да прави
По думите му последните четири години са голяма загуба на време и ресурси.
По отношение на избор на членове на антикорупционната комисия Борисов уточни, че КПК е важна, защото зависят няколко милиарда по ПВУ. "Изключително важно да влязат в бюджета на държавата", допълни лидерът на ГЕРБ и уточни, че в следващите седмици ще е готов планът за индустриална зона на Добрич.
"Кметовете си искат пътища, зали, стадиони, индустриални зони, училища, детски градини. Те нямат време - на средата на мандата са. Догодина трябва да дадат резултати, за да могат да ги преизберат хората", каза Борисов.
На въпрос дали очаква президентът да одобри главния секретар на МВР и шефа на ДАНС, след като правителството преназначи директора на НСО председателят на ГЕРБ отговори: "Премиерът Желязков показа институционалност. В момента, в който му беше изпратено писмото го съгласува и беше назначен, защото за една служба е много важно да има титулярен ръководител. МВР колко месеца вече работи без титулярен ръководител, ДАНС, посланиците. Надявам се следващата седмица президентът поне да каже какво мисли да прави. Не можем да гадаем".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 326
|предишна страница [ 1/55 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Голямата промяна в известна верига за дрехи втора употреба в Бълг...
12:13 / 24.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по ...
11:51 / 24.08.2025
Хванаха шофьора на буса с мигранти от Лозенец! Грузинец е и опита...
12:03 / 24.08.2025
30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в...
11:45 / 24.08.2025
Николай Попов: Марти и Христина остават между живота и смъртта
11:24 / 24.08.2025
Клиенти: Ужасно скъпо е, цената е неприемлива! Няма да даваме веч...
10:58 / 24.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:40 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS