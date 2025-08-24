ИЗПРАТИ НОВИНА
Борисов за МВР и ДАНС: Радев да каже какво мисли да прави
Автор: Петър Дучев 11:27
©
Продължаваме да си изграждаме държавата. Това каза пред журналисти в Добрич лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

По думите му последните четири години са голяма загуба на време и ресурси.

По отношение на избор на членове на антикорупционната комисия Борисов уточни, че КПК е важна, защото зависят няколко милиарда по ПВУ. "Изключително важно да влязат в бюджета на държавата", допълни лидерът на ГЕРБ и уточни, че в следващите седмици ще е готов планът за индустриална зона на Добрич.

"Кметовете си искат пътища, зали, стадиони, индустриални зони, училища, детски градини. Те нямат време - на средата на мандата са. Догодина трябва да дадат резултати, за да могат да ги преизберат хората", каза Борисов.

На въпрос дали очаква президентът да одобри главния секретар на МВР и шефа на ДАНС, след като правителството преназначи директора на НСО председателят на ГЕРБ отговори: "Премиерът Желязков показа институционалност. В момента, в който му беше изпратено писмото го съгласува и беше назначен, защото за една служба е много важно да има титулярен ръководител. МВР колко месеца вече работи без титулярен ръководител, ДАНС, посланиците. Надявам се следващата седмица президентът поне да каже какво мисли да прави. Не можем да гадаем".


