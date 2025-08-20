ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Борисов в Пловдив: Църкви, стадиони и училища – обещаваме и строим
"Ще им направим стадиона, обещали сме“, заяви Борисов пред журналисти.
По-късно бившият премиер се срещна с зам.-кмета по образование Владимир Темелков, като го попита за текущите ремонти на училищата "Димитър Талев“, "Райна Княгиня“, "Яне Сандански“ и Хуманитарната гимназия.
"До 15 септември ще са като нови. Пловдив досега не е виждал подобно лято по отношение на ремонтирането на училища. Чисто нови училища се проектират и строят в рамките на града. Това е изключителна стъпка напред за Пловдив в дигитализацията на образованието. Печелим европейски проекти – нови автобуси, нови улици, спортни обекти. Всичко, което е предвидено в програмите ни, започваме да реализираме“, заяви Темелков.
След това кметът на Пловдив Костадин Димитров информира Борисов за хода на строителството на Околовръстното шосе.
"Отивам в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за среща, за да уточним дата. Надявам се около 15 септември да продължим строителството. Всички проблеми от наша страна са изчистени, а повечето от проектите се изпълняват в рамките на града“, допълни Димитров.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 62
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 29 мин.
0
преди 49 мин.
0
преди 1 ч. и 43 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Правителството е открило пропуски в нормативната уредба за атракц...
13:48 / 20.08.2025
Никола има нужда от нашата помощ, за да оздравее
12:35 / 20.08.2025
Нов инцидент в оръжейния завод "Арсенал", има загинал
12:37 / 20.08.2025
България тегли заем от 250 млн. евро
12:17 / 20.08.2025
Митрополит Николай към Борисов: Бог е избрал вас да помогнете на ...
11:17 / 20.08.2025
Бизнесмен: Български инвеститори масово купуват имоти в Гърция, и...
10:42 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS