© Plovdiv24.bg виж галерията Днес бившият премиер Бойко Борисов посети Пловдив, където се запозна на място с напредъка по изграждането на православен храм в район "Тракия“. След това той инспектира и строителството на стадион "Локомотив“.



"Ще им направим стадиона, обещали сме“, заяви Борисов пред журналисти.



По-късно бившият премиер се срещна с зам.-кмета по образование Владимир Темелков, като го попита за текущите ремонти на училищата "Димитър Талев“, "Райна Княгиня“, "Яне Сандански“ и Хуманитарната гимназия.



"До 15 септември ще са като нови. Пловдив досега не е виждал подобно лято по отношение на ремонтирането на училища. Чисто нови училища се проектират и строят в рамките на града. Това е изключителна стъпка напред за Пловдив в дигитализацията на образованието. Печелим европейски проекти – нови автобуси, нови улици, спортни обекти. Всичко, което е предвидено в програмите ни, започваме да реализираме“, заяви Темелков.



След това кметът на Пловдив Костадин Димитров информира Борисов за хода на строителството на Околовръстното шосе.



"Отивам в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за среща, за да уточним дата. Надявам се около 15 септември да продължим строителството. Всички проблеми от наша страна са изчистени, а повечето от проектите се изпълняват в рамките на града“, допълни Димитров.



