Борисов в Пловдив: Църкви, стадиони и училища – обещаваме и строим
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:08
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Днес бившият премиер Бойко Борисов посети Пловдив, където се запозна на място с напредъка по изграждането на православен храм в район "Тракия“. След това той инспектира и строителството на стадион "Локомотив“.

"Ще им направим стадиона, обещали сме“, заяви Борисов пред журналисти.

По-късно бившият премиер се срещна с зам.-кмета по образование Владимир Темелков, като го попита за текущите ремонти на училищата "Димитър Талев“, "Райна Княгиня“, "Яне Сандански“ и Хуманитарната гимназия.

"До 15 септември ще са като нови. Пловдив досега не е виждал подобно лято по отношение на ремонтирането на училища. Чисто нови училища се проектират и строят в рамките на града. Това е изключителна стъпка напред за Пловдив в дигитализацията на образованието. Печелим европейски проекти – нови автобуси, нови улици, спортни обекти. Всичко, което е предвидено в програмите ни, започваме да реализираме“, заяви Темелков.

След това кметът на Пловдив Костадин Димитров информира Борисов за хода на строителството на Околовръстното шосе.

"Отивам в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за среща, за да уточним дата. Надявам се около 15 септември да продължим строителството. Всички проблеми от наша страна са изчистени, а повечето от проектите се изпълняват в рамките на града“, допълни Димитров.



0
 
 
Брезовско няма ли да инспектира.. Околовръстното от скобелева до магистралата където една здрава мантинела няма, да дойде да му покажем... Откакто герберския боклук налази града Пловдив стана едно гето..
0
 
 
В Пловдив имало нови рейсове, нови училища, нови улици и вече строителство на ново околовръстно... Вече се чудя, дали не живея в някой алтернативен Пловдив?
0
 
 
Брей толкова много Герб-ерастия в една снимка само?!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

