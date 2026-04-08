Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който е водач на листата на ГЕРБ-СДС за Пловдив-град на изборите на 19 април, посети новостроящата се многофункционална спортна зала в Раковски. Той подчерта, че проектът е част от цялостната трансформация на общината през последните години.

По време на визитата той разгледа съоръжението и се срещна с местни представители и спортни деятели. Присъстваха кметът на Раковски Павел Гуджеров, водачите на листите на ГЕРБ за Пловдив област Младен Шишков и Цвета Караянчева. а в един от моментите прегърна и майката на Христо Стоичков.

Залата ще разполага с около 600 седящи места и ще бъде пригодена за различни спортове, сред които бокс, джудо, волейбол и други, както и за културни събития. Към комплекса ще има и полуолимпийски плувен басейн.

"Става едно наистина уникално съоръжение“, коментира Борисов, като отбеляза, че подобни инвестиции са насочени към младите хора и развитието на спорта в региона.

В изказването си той направи сравнение с миналото, като припомни, че преди години районът е бил слабо развит.

"Помните ли, че тук беше една ливада? Точно така - беше една поляна“, каза Борисов, визирайки мястото, където днес се изгражда спортната база. По думите му сега в Раковски са реализирани редица инфраструктурни проекти, включително подобрения в пътната мрежа, водоснабдяването и образователната инфраструктура.

Борисов коментира и икономическото развитие на региона, като акцентира върху значението на индустрията и работните места.

"Има ли работа, има ли поминък – другото ще го нагласим“, заяви той.

Според него моделът на развитие на Пловдив и областта може да бъде приложен и в национален мащаб.

"Ако успеем цяла България да я направим като Пловдив, Пловдив-област, ще сме над средните държави в Европа. И ще можем да покажем работа, работа, работа“, каза още той.

В типичен за него стил Борисов направи и ироничен коментар по адрес на политически обещания, като заяви: "Обещават метро в Пловдив, примерно. А защо не го вържим и с Раковски?“, поставяйки под съмнение реализуемостта на подобни идеи.

В рамките на посещението беше засегната и темата за религиозната толерантност в общината, където съжителстват различни вероизповедания. Борисов припомни посещението на Папа Франциск в България през 2019 г., като подчерта значението на добрия диалог между религиозните общности.

Политическият лидер отправи и послание към избирателите, като заяви, че партията му разчита на реално постигнати резултати.

"Ние показваме това, което правим, не само обещания“, каза Борисов и допълни, че според него именно видимите проекти са най-силният аргумент в предизборната кампания.