|Борисов: Вятърът на Промяната забави пускането на АМ "Европа", народът си плати цената
По думите му магистралата е трябвало да е готова преди 3 години. "Резултатът е 3 години по-късно. Струва ви 50% по-скъпо. Тук индексацията е най-малка. "Хемус" е двойно. Цените вече са други. Нещо хубаво за тази част на България, хубаво за тол системата, ще генерира пари", каза още Борисов.
"От Божурище ще разберат най-много. Тези задръствания ще минат вече от тук. Костинброд, Драгоман, Сливница, Волуяк ще се радват най-много. Като я почвахме тя минаваше през скали, населени места, гора. Трябваше международната влакова линия да се измети. Само ние си знаем как беше", допълни лидерът на ГЕРБ-СДС.
На въпрос дали трябва да има оставки в МВР след случая с бития полицейски директор в Русе, Борисов отговори: "Това са глупости!".
Относно критиките от опозицията Борисов каза: "Техният план е да разрушат, без план какво да се гради. На протест отидат и се сбият помежду си. На сватба или кръщене да отидат – ще се сбият. Не могат да изкарат заедно. Какво правителство ще съградят?".
От днес официално цялата АМ "Европа" е пусната в експлоатация.
