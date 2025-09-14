ИЗПРАТИ НОВИНА
Борисов: Вятърът на Промяната забави пускането на АМ "Европа", народът си плати цената
Автор: Ваня Кузманова 10:41
©
"Вятърът на Промяната забави пускането на АМ "Европа", народът си плати цената", заяви лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов при откриването на последния участък от магистрала "Европа". 

По думите му магистралата е трябвало да е готова преди 3 години. "Резултатът е 3 години по-късно. Струва ви 50% по-скъпо. Тук индексацията е най-малка. "Хемус" е двойно. Цените вече са други. Нещо хубаво за тази част на България, хубаво за тол системата, ще генерира пари", каза още Борисов. 

"От Божурище ще разберат най-много. Тези задръствания ще минат вече от тук. Костинброд, Драгоман, Сливница, Волуяк ще се радват най-много. Като я почвахме тя минаваше през скали, населени места, гора. Трябваше международната влакова линия да се измети. Само ние си знаем как беше", допълни лидерът на ГЕРБ-СДС.

На въпрос дали трябва да има оставки в МВР след случая с бития полицейски директор в Русе, Борисов отговори: "Това са глупости!". 

Относно критиките от опозицията Борисов каза: "Техният план е да разрушат, без план какво да се гради. На протест отидат и се сбият помежду си. На сватба или кръщене да отидат – ще се сбият. Не могат да изкарат заедно. Какво правителство ще съградят?".

От днес официално цялата АМ "Европа" е пусната в експлоатация.


Открива се само Лот 3 Мрамор-Волуяк, км 44,7 до км 48,9. 4,2 километра магистрала, която на всичкото отгоре се строи от 2023 година. 4,2 километра магистрали, от които половината работа е свърщена при Денков и Главчев. Относно Хемус, нещо за чувалите с пари? Или са за "правилните" хора и там не се гледа и говори?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

