|Борисов: Уверих Фон дер Лайен, че България е надежден партньор в ЕС и НАТО!
"Страната ни винаги е работила за повишаването на конкурентноспособността на Европа и нейната сигурност. В този контекст информирах председателя на ЕК за процеса по изграждането на стратегическия военно-промишлен завод между “Райнметал" и България на територията на страната ни. В него ще бъдат разкрити над 1000 нови работни места, а в производството ще си дадат среща германското ноухау и традициите и стандартите на българската военна индустрия", написа Борисов.
