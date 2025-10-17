ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Борисов: Ще поканим Пеевски на преговори, но само ако БСП и ИТН са съгласни
Автор: Марияна Стойчева 13:37Коментари (0)336
© Булфото
ГЕРБ ще покани "ДПС-Ново начало" на разговор, но само, ако БСП и ИТН са съгласни с тази идея.

Такова условие постави председателят на партията Бойко Борисов по време на заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ. 

"Поемам тежестта върху себе си', каза той и се обърна към премиера Росен Желязков с думите:

"Желязков, срещаш се с ИТН и БСП. Ако не са против разговор с "ДПС-Ново начало", каните и тях и говорите. Ако не са окей, няма да правим такава среща".

Борисов посочи кои са двата избора пред държавата: 

"Едната алтернатива е да се срещнем с "ДПС-Ново начало" и Мирчев да изпляска: "Ето, Борисов е с Пеевски". Другата алтернатива е да ходим на избори". 

"Вчера помолих Желязков да се срещне с ИТН и БСП, които пък са подписали кордон срещу Пеевски. От вторник насам единствените, които са заявили, че подкрепят правителството, били "ДПС-Ново начало", каза още той. 

И заяви, че членовете на неговата формация категорично са против провеждането на нови предсрочни избори.

И после започна с критики към опозицията. Борисов определи ПП-ДБ като "лицемери и провокатори", които не предлагат политически решения.

"Надявах се, че като евроатлантици ПП-ДБ все пак ще подкрепят правителството на Желязков по някои важни теми. Вместо това казват всичко друго, но не и как да се реши проблемът с управлението". 

"Мили другари от "Държавна сигурност", приемам боя с всичка сила. А това, вашето, е лицемерие! На война като на война, пък който оцелее", добави Борисов, обръщайки се към ПП-ДБ.


Още по темата: общо новини по темата: 14
17.10.2025 »
17.10.2025 »
17.10.2025 »
17.10.2025 »
17.10.2025 »
16.10.2025 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
ГЕРБ: Не е време за избори
12:53 / 17.10.2025
Росен Желязков: Не, не е време за избори
12:19 / 17.10.2025
Борисов: Щях да поискам оставката на Даниел Митов, но шефът на МВ...
12:18 / 17.10.2025
Мечка с малки мечета бе заснета да се разхожда и в смолянското се...
12:18 / 17.10.2025
Брокер: В момента и купувачи, и продавачи на имоти изчакват
10:28 / 17.10.2025
Трети ден парламентът няма да работи заради липса на кворум 
10:04 / 17.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
22:16 / 15.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
11:19 / 15.10.2025
Иво Сиромахов заминава
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Разводът май няма да им се размине
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Електронното записване в детските градини
Разпадането на правителството “Желязков”
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: