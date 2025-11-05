Борисов: Преговарях със САЩ и Великобритания да паднат санкциите по "Магнитски" на Пеевски и Горанов! 

© Не знам дали Мария Габриел е преговаряла, но аз лично съм преговарял, когато Дейвид Камерън беше тук за сваляне на сакциите по "Магнитски". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента."Фокус" припомня, че от "Демократична България" заявиха преди дни, че бившият вицепремиер Мария Габриел е разговаряла с Великобритания за отпадането на сакциите по "Магнитски" на лидерът на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски.



Борисов обяви, че е говорил за Владислав Горанов.



"Пеевски попадна под тях несправедливо.Говорил съм за всички българи, които попаднаха под санкции несправедливо. И за Манолев съм говорил. Аз участвах в налагането на санкции, бях в посолството, когато се налагаха санкциите", заяви още той Борисов.



