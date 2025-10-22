ИЗПРАТИ НОВИНА
Борисов: Няма да има преформатиране на кабинета
Автор: Марияна Стойчева 10:27
© Булфото
Когато се преформатира нещо, трябва да има желание. Другите две партии - БСП и ИТН нямаха такова и за това го отложихме. Отговорността е на ГЕРБ и на другите две партии. Промените са да работи по-добре механизма. 

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите след като преди две седмици поиска преформатиране на кабинета заради ниските резултатите на ГЕРБ по време на местните избори в Пазарджик, предаде репортер на "Фокус"

Миналата седмица Борисов заяви, че на Наталия Киселова "една година като председател ѝ стига, а вчера от ГЕРБ и ИТН предложиха да председателя на Народното събрание да се избира на ротационен принцип. 

"За нас е крайно наложителна тази промяна, дано колегите се съобразят. Ние ще предложим Рая Назарян да поеме поста". 

"Фокус" припомня, че по-рано днес стана ясно, че "ДПС-Ново начало" ще продължи да подкрепя управляващото мнозинство, но без да взимат участие в изпълнителната власт, както и в парламентарните комисии.

"Наложи се отново да лидирам процеса. Отново, понеже всички други, в Банкя казваме "като неловена мачка се гуши", така като "неловена котка" за тези, които са от градските условия. Трябваше аз отново да застана с Делян и да се разберем за мнозинство", каза още лидера на ГЕРБ. 

Борисов подчерта още, че със 100 души правителството няма как да съществува.

"Ние със 100 души не можем да приемем бюджет с БСП и ИТН", допълни Борисов.


