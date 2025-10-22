ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борисов: Няма да има преформатиране на кабинета
Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите след като преди две седмици поиска преформатиране на кабинета заради ниските резултатите на ГЕРБ по време на местните избори в Пазарджик, предаде репортер на "Фокус".
Миналата седмица Борисов заяви, че на Наталия Киселова "една година като председател ѝ стига, а вчера от ГЕРБ и ИТН предложиха да председателя на Народното събрание да се избира на ротационен принцип.
"За нас е крайно наложителна тази промяна, дано колегите се съобразят. Ние ще предложим Рая Назарян да поеме поста".
"Фокус" припомня, че по-рано днес стана ясно, че "ДПС-Ново начало" ще продължи да подкрепя управляващото мнозинство, но без да взимат участие в изпълнителната власт, както и в парламентарните комисии.
"Наложи се отново да лидирам процеса. Отново, понеже всички други, в Банкя казваме "като неловена мачка се гуши", така като "неловена котка" за тези, които са от градските условия. Трябваше аз отново да застана с Делян и да се разберем за мнозинство", каза още лидера на ГЕРБ.
Борисов подчерта още, че със 100 души правителството няма как да съществува.
"Ние със 100 души не можем да приемем бюджет с БСП и ИТН", допълни Борисов.
