Бориславова: Активно работя по два нови проекта, с които ще се изправя по нов начин срещу простащината

© Както вече ви информирахме, Лена Бориславова няма да е в листите на ПП-ДБ за предстоящите парламентарни избори. Ето какво каза самата тя по този повод:



"След 4 брутални години на политическия терен се радвам, че имах възможността да бъда част от скъсването на България с почти 100%-я енергиен монопол от Русия, присъединяването ни към Шенген и Еврозоната, оказването на така критичната помощ на Украйна в първите дни на войната, както и от съпротивата срещу овладяната съдебна система на олигархичния модел на Борисов и Пеевски и другите тъмни сенки, държащи България в миналото.



След 4 години в активната политика взех решение да не участвам в предстоящите предсрочни парламентарни избори. Тези 4 години ме научиха много уроци, сблъскаха ме с успехи и грешки, с предателства и ценни приятелства, с най-хубавото и най-лошото в човешката природа, и ме направиха по-силна и, надявам се, по-мъдра.



След 4 години възнамерявам да вложа цялата си енергия и научените уроци, за да продължа да противодействам на всичко, което не харесвам в заобикалящата ме реалност. По нов начин. На нов терен. С нови и стари съюзници. Дълбоко вярвам, че ако не беше пътят ми досега, нямаше да мога да го сторя ефективно.



В последните месеци активно работя по два нови проекта, с които ще се изправя по нов начин срещу произвола, безнаказаността, простащината и наглостта в политиката у нас. Съвсем скоро ще Ви споделя повече подробности. А дотогава битката продължава!



С дълбока благодарност към всички хора, близки и далечни, с които бяхме заедно през последните 4 години, защото всички сте ценна част от съдбата и силата ми днес и утре.



Stay tuned!"