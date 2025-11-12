ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бойко Борисов: Делян Пеевски няма да вземе рафинерията "Лукойл"!
Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента по отношение на приетия закон за търговски особен управител на рафинерията, предаде репортер на "Фокус".
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
