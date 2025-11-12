Бойко Борисов: Делян Пеевски няма да вземе рафинерията "Лукойл"!

© Нито Делян Пеевски, нито Асен Василев и Кирил Петков няма да вземат рафинерията "Лукойл". След три години никакви плащания, един провален ПВУ, вървим и в началото на следващата година ще минем към четвърто и пето плащане по ПВУ.



Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента по отношение на приетия закон за търговски особен управител на рафинерията, предаде репортер на "Фокус".



