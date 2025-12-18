Богомил Николов: Голяма част от цените се вдигат заради административни решения

© Държавата се провали още преди да бъде въведен контрол на цените, защото тя е основният проинфлационен фактор. Това каза в ефира на "Добро утро, Европа“ Богомил Николов от Асоциация "Активни потребители“.



Той обясни, че според Наредба, търговците трябва да таксуват вредните пластмасови опаковки 30 стотинки, без да има никаква необходимост от това. По думите му голяма част от цените се вдигат заради административни решения.



Темата за поскъпването на хранителните продукти е още по-сложна, защото от години ние имаме намаляващо производство. През последните 2-3 години има и общо увеличение на храните в световен мащаб. Ние сме част от този тренд, но се надявам той да се успокои и това да се отрази и на нас.



Според Богомил Николов, дори Законът за агрохранителната верига да бъде приет, това едва ли ще успокои цените.



"Пазарът работи. Когато има конкуренция, това е най-силният фактор, който пази потребителите. Това, върху което трябва да се фокусира държавата не е да администрира цените. Държавата трябва да пази конкуренцията, да наблюдава и улавя всички онези, неконкурентни структури, картели злоупотреби с господстващо положение. Те въздействат най-силно и водят до промяна на цените“, коментира пред Euronews още Николов.