Богат българин празнува рожден ден днес
Председател е на Асоциацията на автобусните превозвачи, бивш собственик на транспортна фурма "Юнион Ивкони“.
Президент е на волейболен клуб "Локомотив Авиа". Константинов продължава да бъде бизнесмен с интереси в транспорта и енергийния сектор чрез Avia.
