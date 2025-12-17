Богат българин празнува рожден ден днес

© Ивайло Константинов е роден на 17 декември 1971 г. в Дупница. Завършил е икономика и организация на труда в УНСС и международен туризъм в Свищов.



Председател е на Асоциацията на автобусните превозвачи, бивш собственик на транспортна фурма "Юнион Ивкони“.



Президент е на волейболен клуб "Локомотив Авиа". Константинов продължава да бъде бизнесмен с интереси в транспорта и енергийния сектор чрез Avia.