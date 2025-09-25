Богат българин днес стана на 75

© Димитър Тадаръков е роден на 25.09.1950 г. в Поморие. Той принадлежи на големия род Тадаръкови. Завършва специалност "Машини и апарати за химическата и хранителна промишленост“ – машинен инженер във Висш машинно-електротехнически институт "В.И.Ленин“ (днес Технически Университет).



Специализира Международни икономически отношения в УНСС – София (1981-1982). През 1988 г. успешно защитил докторат и му е присъдена научната степен "доктор на икономическите науки“.



Работил като директор на дирекция Международен лизинг и зам.-генерален директор в "Булгарлизинг" (1985-1991). Член е на Изпълнителния комитет при Европейската лизингова федерация Лийзюръп в Брюксел, Белгия (1990-1998).



От 1991 г. е хоноруван доцент в катедрите – Международни икономически отношения и бизнес, Финанси и Международен туризъм при УНСС – София. От 1992 г. е хоноруван доцент и в Института за следдипломна квалификация при УНСС, а от 2001 г. извънреден доцент към същия университет. От 2002 г. е член на Управителния съвет на държавната Насърчителна банка.



От същата година притежава Сертификат за квалификация и професионален опит в банковото дело № 0350- 01/10.04.2002. на БНБ – Управление Банков надзор. От 2004 г. е ръководител на катедра Икономика на туризма при УНСС. От 2005 г. е редовен доцент към УНСС – София, а от 2010 г. – редовен професор.



През 2007-2008 г. е изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие“. Успешно завършва предпресъединителната програма "Сапард“ на 105%. Получава акредитация на новоизградената структура "Разплащателна агенция“. През 2008 г. раздава на земеделските производители първите субсидии в размер на 500 млн. лв. За първи път въвежда понятието "Конфликт на интереси“ и освобождава осем служители на Фонд "Земеделие“.