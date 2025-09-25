ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Богат българин днес стана на 75
Специализира Международни икономически отношения в УНСС – София (1981-1982). През 1988 г. успешно защитил докторат и му е присъдена научната степен "доктор на икономическите науки“.
Работил като директор на дирекция Международен лизинг и зам.-генерален директор в "Булгарлизинг" (1985-1991). Член е на Изпълнителния комитет при Европейската лизингова федерация Лийзюръп в Брюксел, Белгия (1990-1998).
От 1991 г. е хоноруван доцент в катедрите – Международни икономически отношения и бизнес, Финанси и Международен туризъм при УНСС – София. От 1992 г. е хоноруван доцент и в Института за следдипломна квалификация при УНСС, а от 2001 г. извънреден доцент към същия университет. От 2002 г. е член на Управителния съвет на държавната Насърчителна банка.
От същата година притежава Сертификат за квалификация и професионален опит в банковото дело № 0350- 01/10.04.2002. на БНБ – Управление Банков надзор. От 2004 г. е ръководител на катедра Икономика на туризма при УНСС. От 2005 г. е редовен доцент към УНСС – София, а от 2010 г. – редовен професор.
През 2007-2008 г. е изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие“. Успешно завършва предпресъединителната програма "Сапард“ на 105%. Получава акредитация на новоизградената структура "Разплащателна агенция“. През 2008 г. раздава на земеделските производители първите субсидии в размер на 500 млн. лв. За първи път въвежда понятието "Конфликт на интереси“ и освобождава осем служители на Фонд "Земеделие“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Почина голям български актьор
18:58 / 25.09.2025
Емрах Стораро получи 3000 глоба и остава без книжка за 1 година
18:46 / 25.09.2025
Лидерът на ГЕРБ с критика към правителството: Ако аз бях премиер,...
17:11 / 25.09.2025
Жълт код утре, но не и в Пловдив
17:07 / 25.09.2025
Бизнесмен катастрофира с мотора си в Слънчев бряг и загина на мяс...
16:26 / 25.09.2025
Имате точно 14 работни дни до края на важен срок
17:00 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS