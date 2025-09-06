ЗАРЕЖДАНЕ...
|Близо 50% от ражданията в България са с цезарово сечение, държавата ни е сред водещите в света
Според здравният министър причините за разширеното приложение на цезаровото сечение у нас са много, като сред най-важните са медицински фактори, психологични фактори, засягащи пациентите, както и практически в самата болничната система.
Въпросът бе повдигнат Лариса Савова, народен представител от "Величие“. В света по този показател пред нас се нареждат още Доминика, Бразилия и Египет. "Тези данни са много тревожни, тъй като СЗО препоръчва между 10-15%", коментира още Савова.
"Данните са изключително точни. Причините за разширеното приложение на цезарово сечение са много, но най-важните са медицински фактори - повишена майчина възраст за настъпване на първа бременност, усложнения по време на бременността", разясни доц. д-р Кирилов.
И допълни: “На второ място са психическите фактори от страна на пациентите - страх от болка и усложнение при естествено раждане, социален натиск, медийно влияние, предпочитание на пациентките за “удобно" и контролирано раждане."
На трето място остава организационната осигуреност за цезарово сечение.
Здравният министър казва, че преценката за наличие на конкретно състояние за взимане на мерки е изцяло в компетентността на лекарите акушери. Всеки компетентен акушер-гинеколог може самостоятелно да намери основание за цезарово сечение, като премине през размерите на таза, положението и физиологията на плода.
Министър Кирилов смята, че административните мерки за намаляването на цезаровото сечение често не постигат търсения ефект, като се търсят съвместни решения с Българско дружество по акушерство и гинекология чрез три подхода.
- По-високо заплащане на лечебните заведения за естествено раждане.
- Запознаване на акушер-гинекологичната общност с последиците от цезаровото сечение и съвременните тенденции за усъвършенстване техниката на извършването му.
- Информиране на млади хора и бъдещи майка за потенциалните рискове от цезарово сечение чрез утвърдените училища за бременни и бъдещи майки.
