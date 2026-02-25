ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Близо 470 данъкоплатци получиха "честитки" от НАП
Автор: Десислава Томева 10:59Коментари (0)948
© ФОКУС
Национална агенция за приходите (НАП) изпраща напомнителни писма до около 470 данъчно задължени лица за крайния срок за подаването на месечен Стандартен одитен файл за данъчни цели (SAF-T) за първия отчетен период - януари на 2026 г. 

Това са дружества, които са "големи предприятия" по смисъла на Закона за счетоводството и за които от началото на тази година възникна задължение да предоставят данните си по новия стандарт за отчитане. Те трябва да подадат своите данъчно счетоводни данни за първия отчетен период в приходната агенция до 02.03.2026 г. 

За възникналото задължение за подаване на SAF-T от 01.01.2026 г. тези предприятия са уведомени чрез изпращането на електронно съобщение на 16.06.2025 г. на декларираните от тях пред НАП електронни адреси. В периода от 24.09.2025 г. до 17.10.2025 г. от страна на Агенцията е проведена и изходяща телефонна кампания с оглед уведомяване на задължените лица, попадащи в първата група за подаване на файла.

Подаването на файла се извършва по електронен път, чрез разработена за целта електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП (е-портал) с наименование "Стандартен одитен файл за данъчни цели (SAF-T)“, достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП), линк за достъп – https://portal.nra.bg/details/saft. Достъп до е-услугата се предоставя на данъчно задължени лица – ЕТ и юридически лица и упълномощени от тях лица, съгласно общите правила за подаване на данни и документи чрез Портала за електронни услуги на НАП. За достъп до услугата дружествата трябва да подадат чрез електронния портал Заявление за достъп, в което да информират, че ще подават документи в посочената е-услуга. 

От НАП обръщат внимание, че при възникване на задължението за подаване на SAF-T от 01.01.2026 г., дружеството следва да подава месечни SAF-T в законово определените срокове, т.е. първият файл следва да се подаде в е-услугата до края на месец февруари, вторият – до края на м. март и т.н. 

Месечните SAF-T файлове, които са подадени в електронната услуга през цялата 2026 г. и са получили входящ номер, включително когато бъдат отхвърлени поради грешки, могат да бъдат коригирани до края на февруари 2027 г. Това става чрез подаване на нов файл за съответния период, разясняват от НАП.  

От приходната агенция информират още, че при неизпълнението на задължението за подаване на SAF-T се предвиждат санкции - глоба в размер от 500 до 2 000 лв. – за физическите лица, или имуществена санкция в размер от 5 000 до 15 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци. При повторно нарушение наказанието е глоба в размер от 1 000 до 4 000 лв. – за физическите лица, или  имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.

Актуална информация, свързана с нормативната уредба относно задължението за подаване на Стандартния одитен файл за данъчни цели, както и допълнителни разяснения, регламентиращи подаването на файла, се публикуват на официалната интернет страницата на НАП относно въвеждането на SAF-T, линк за достъп – https://nra.bg/wps/portal/nra/proekti/sistema-za-schetovodno-otchitane/sistema-za-schetovodno-otchitane, както и от официалните профили на НАП в социалните мрежи Facebook, Twitter (X), LinkedIn и др. 

Предоставяната от НАП по горепосочените канали информация ще бъде актуализирана и допълвана, съобразно бъдещото изпълнение на дейностите в рамките на реформата за въвеждането на SAF-T.


Още по темата: общо новини по темата: 349
25.02.2026 Пламен Димитров: Ако продължаваме след юни с удължителен бюджет, държавата ще гръмне
11.02.2026 Съобщиха базата, на която ще се определя размерът на новоотпуснатите пенсии
09.02.2026 НОИ ще зарадва пенсионерите днес
04.02.2026 Правителството вдигна заплата
31.01.2026 Министър Гуцанов с добра новина за 2 милиона пенсионери
31.01.2026 Над половин милион българи взимат пенсии за инвалидност
предишна страница [ 1/59 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Асен Василев за областните управители: Не съм ги сменял аз!
10:18 / 25.02.2026
Проклятието "Петрохан": Там са умирали и други
09:34 / 25.02.2026
Служебният социален министър успокои пенсионерите
10:04 / 25.02.2026
16% от българите се затрудняват да отопляват дома си
10:05 / 25.02.2026
България регистрира огромен спад в този сектор – втори сме по нег...
09:08 / 25.02.2026
1 евро, изразходвано чрез ваучери, генерира седем пъти по-голяма ...
08:50 / 25.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
19:11 / 24.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първа лига сезон 2025/26
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
Бюджет 2026
Парламентарни избори 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: