|Близо 470 данъкоплатци получиха "честитки" от НАП
Това са дружества, които са "големи предприятия" по смисъла на Закона за счетоводството и за които от началото на тази година възникна задължение да предоставят данните си по новия стандарт за отчитане. Те трябва да подадат своите данъчно счетоводни данни за първия отчетен период в приходната агенция до 02.03.2026 г.
За възникналото задължение за подаване на SAF-T от 01.01.2026 г. тези предприятия са уведомени чрез изпращането на електронно съобщение на 16.06.2025 г. на декларираните от тях пред НАП електронни адреси. В периода от 24.09.2025 г. до 17.10.2025 г. от страна на Агенцията е проведена и изходяща телефонна кампания с оглед уведомяване на задължените лица, попадащи в първата група за подаване на файла.
Подаването на файла се извършва по електронен път, чрез разработена за целта електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП (е-портал) с наименование "Стандартен одитен файл за данъчни цели (SAF-T)“, достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП), линк за достъп – https://portal.nra.bg/details/saft. Достъп до е-услугата се предоставя на данъчно задължени лица – ЕТ и юридически лица и упълномощени от тях лица, съгласно общите правила за подаване на данни и документи чрез Портала за електронни услуги на НАП. За достъп до услугата дружествата трябва да подадат чрез електронния портал Заявление за достъп, в което да информират, че ще подават документи в посочената е-услуга.
От НАП обръщат внимание, че при възникване на задължението за подаване на SAF-T от 01.01.2026 г., дружеството следва да подава месечни SAF-T в законово определените срокове, т.е. първият файл следва да се подаде в е-услугата до края на месец февруари, вторият – до края на м. март и т.н.
Месечните SAF-T файлове, които са подадени в електронната услуга през цялата 2026 г. и са получили входящ номер, включително когато бъдат отхвърлени поради грешки, могат да бъдат коригирани до края на февруари 2027 г. Това става чрез подаване на нов файл за съответния период, разясняват от НАП.
От приходната агенция информират още, че при неизпълнението на задължението за подаване на SAF-T се предвиждат санкции - глоба в размер от 500 до 2 000 лв. – за физическите лица, или имуществена санкция в размер от 5 000 до 15 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци. При повторно нарушение наказанието е глоба в размер от 1 000 до 4 000 лв. – за физическите лица, или имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.
Актуална информация, свързана с нормативната уредба относно задължението за подаване на Стандартния одитен файл за данъчни цели, както и допълнителни разяснения, регламентиращи подаването на файла, се публикуват на официалната интернет страницата на НАП относно въвеждането на SAF-T, линк за достъп – https://nra.bg/wps/portal/nra/proekti/sistema-za-schetovodno-otchitane/sistema-za-schetovodno-otchitane, както и от официалните профили на НАП в социалните мрежи Facebook, Twitter (X), LinkedIn и др.
Предоставяната от НАП по горепосочените канали информация ще бъде актуализирана и допълвана, съобразно бъдещото изпълнение на дейностите в рамките на реформата за въвеждането на SAF-T.
