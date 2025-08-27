ЗАРЕЖДАНЕ...
|Близо 2 млн. лв. отпусна правителството на общините за програми в образованието
От тях 228 048 лева са по НП "Безопасност на движението по пътищата", които са предназначени за закупуване на материали и съоръжения за обучения в 112 общински детски градини и 120 общински училища.
По НП "Без агресия за сигурна образователна среда“ се отпускат 561 425 лева на 28 общински детски градини и 44 общински училища за създаване на сигурна образователна среда и за повишаване на културата на общуване чрез дискусии, семинари, срещи, работилници, лаборатории на училищно ниво по теми, свързани с превенция на насилието и други инициативи.
234 703 лв. се предоставят за дейности по НП "Заедно за всяко дете“ за подпомагане на екипите за обхват и взаимодействие с родителите за привличане на деца в 97 общински детски градини и училища.
По НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ се предоставят 907 753 лв. за 47 общински институции за развиване на способностите в областта на науките чрез обзавеждане на съвременни кабинети и кътове за занимания по интереси.
