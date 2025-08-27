ИЗПРАТИ НОВИНА
Близо 2 млн. лв. отпусна правителството на общините за програми в образованието
Автор: Петър Дучев 15:05
©
Кабинетът предоставя 1 931 929 лв. по бюджетите на общините за финансово осигуряване на дейности по четири национални програми за развитие на образованието.

От тях 228 048 лева са по НП "Безопасност на движението по пътищата", които са предназначени за закупуване на материали и съоръжения за обучения в 112 общински детски градини и 120 общински училища.

По НП "Без агресия за сигурна образователна среда“ се отпускат 561 425 лева на 28 общински детски градини и 44 общински училища за създаване на сигурна образователна среда и за повишаване на културата на общуване чрез дискусии, семинари, срещи, работилници, лаборатории на училищно ниво по теми, свързани с превенция на насилието и други инициативи.

234 703 лв. се предоставят за дейности по НП "Заедно за всяко дете“ за подпомагане на екипите за обхват и взаимодействие с родителите за привличане на деца в 97 общински детски градини и училища.

По НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ се предоставят 907 753 лв. за 47 общински институции за развиване на способностите в областта на науките чрез обзавеждане на съвременни кабинети и кътове за занимания по интереси.


26.08.2025 Вълчев: Забраната за телефони в клас влиза в сила през ноември
26.08.2025 Премиерът: Предлагаме Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
25.08.2025 Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството
24.08.2025 Борисов за МВР и ДАНС: Радев да каже какво мисли да прави
20.08.2025 България тегли заем от 250 млн. евро
13.08.2025 Правителството с пореден опит да се справи с демографската криза
Септември започва с горещо време
14:25 / 27.08.2025
Сърбия ни предаде Паскал
14:39 / 27.08.2025
Известна верига пицарии в България със сериозни финансови проблем...
13:09 / 27.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което п...
13:10 / 27.08.2025
Експерт: Фалшиво сирене има само в България, в другите страни се ...
12:31 / 27.08.2025
"Аз обичам България" се завръща с нов сезон и нови капитани
12:06 / 27.08.2025

Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
15:18 / 25.08.2025
