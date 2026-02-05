ЗАРЕЖДАНЕ...
|Близка до Ивайло Калушев: Той е убит и заровен, ако го оставят жив, не могат да му затворят устата
Пред Bulgaria ON AIR говори близка на собственика на организацията, в която членували жертвите - Ивайло Калушев. Според нея мъжът може би е убит.
Планинари, пещерняци, треньори по гмуркане и пазители на природата - така описва тримата мъже тяхна приятелка. Хижата превърнали в частен имот, използван за събирания и обучения, дори и за тиймбилдинги на чужди организации.
"Всички българи, които ходеха - те бяха много, които отиваха на тяхна сметка като гости, отиваха там на развлечение безплатно. Те имаха много приятели, включително тези, които по-късно започнаха да ги очернят и да пишат доклади с невярно съдържание в ДАНС", разказва близката на Калушев.
"Въз основа на това в момента се разпространяват неверни материали за секта, трафик на деца, мен даже ме е гнус да го повтарям", подчерта тя.
Жената не пожела да спомене какви са конкретните сигнали до ДАНС и кой е авторът им. Но вижда връзка с трагичния край на тримата мъже - и не само техния.
"Не знам нищо за него, мога само да смятам, че той е убит и заровен. Защото Иво е много силна личност и ако го оставят жив и се разприказва, те не могат да му затворят устата. Просто ще каже какво е правил, защитавал е природата, винаги е помагал на всички", сподели още тя пред Bulgaria On Air.
По думите на жената очевидно са "засегнати много здраво нечии интереси" - интереси на хора, които се занимават с трафик, с каналджийство, с дърводобив и ловджии.
Спорове за дейността на организацията има повече от 5 години - когато придобиват собствеността на хижата.
Подавани са множество сигнали от момента, в който тя спря да функционира като хижа. Как е продължен пътят на тези сигнали остава неизвестно.
Христанов за "Петрохан": Операция, характерна за отрядите на Таки...
15:16 / 05.02.2026
Вътрешният министър Даниел Митов разпореди проверка на НПО-то от ...
13:50 / 05.02.2026
След изтеклите записи от АГ кабинет: Задържаха д-р Иванов и жена ...
13:43 / 05.02.2026
Клиентка на пицария показа касова бележка и отсече: Това не знам ...
13:37 / 05.02.2026
Предприемач: Преди време ходих на "Петрохан" - видях, снимах и щя...
12:14 / 05.02.2026
Габриел Вълков: Доходите на хората не отговарят на ръста на ценит...
12:43 / 05.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
