Благомир Коцев остава в ареста
Автор: Марияна Стойчева 19:06
© Булфото
Благомир Коцев остава в ареста, но при особено мнение от съдия Андрей Ангелов. Мярката "задържане под стража" остава непроменена.

Това реши Софийският апелативен съд преди минути, където днес се гледаше мярката за неотклонение, предаде репортер на "Фокус". Постановлението е установено при особено мнение от съдия Андрей Ангелов. Ангелов се обоснова: 

"Разследването се провежда законосъобразно от Софийска градска прокуратура. Изминали са 11 месеца от образуваното досъдебното производство. Според мен в рамките на настоящото производство, съдебния състав следваше да констатира "злоупотреба с право". Причината е, че има неустановено лице(народен представител) с имунитет". Не съм съгласен с мотива, че задържаното лице може да извърши реална опасност при изменение на мярката му за неотклонение "задържане под стража". Не мога да се съглася и с решението, че заради длъжността, която заема като кмет може да повлияе върху пълнотата на разследването и върху свидетелите. Считам, че мярката трябва да бъде променена на подписка и подписвам с особено мнение", каза съдията. 

Това е шестият опит на кмета на Варна да излезе от ареста.

Досега пет пъти различни състави на Градския и Апелативния съд отказваха да пуснат Коцев от ареста с главния мотив, че той още е вписан като кмет и в качеството му на такъв, може да повлияе на свидетели. 

Припомняме, че на последното заседание прокурор Ангел Кънев представи пред съда данни за нов свидетел с тайна самоличност, който бил разпитан ден преди заседанието. От представената информация стана ясно, че е рускоговорящ чуждестранен инвеститор. Защита на Коцев Николай Владимиров отрече и допълни: 

"Това лице не твърди, че е дал подкуп. Това беше невярно. Казва, че му е искан, но той не е дал такъв подкуп". 

В началото на днешното заседание адвокатът на Благо Коцев Ина Лулчева поиска отвод на председателката на съдебния състав с мотива, че Костова е била част от специализирания съд, който е бил затворен от "Продължаваме промяната". Тя се позова и на предишен отвод на Костова, направен след същите аргументи. Съдът обаче остави без уважение исканията на защита. Апелативният съдия Красимира Костова отказа да си направи отвод. 

Освен на нея, Лулчева поиска отвод и на и на прокурор Калин Близнаков, тъй като вече е участвал в заседание по мярката на Благомир Коцев, но съда не уважи искането. 

Лулчева поиска разпит на председателя на "Продължаваме Промяната" Асен Васко Василев по съществото на обвинението. Василев е подал молба да бъде изслушан пред антикорупционната комисия( КПК), но му е било отказано. Съдът остави без уважение и това искане на защитата.

"Това дело се крепи на свидетелски показания: Няма веществени доказателства. Продължавайки в тази насока, това досъдебно производство няма да има край. Всеки месец се появява някакъв свидетел, който се сеща да каже нещо, случило се миналата година. И изведнъж се чувства заплашен за живота си. От кого? От Коцев, който е в ареста ли?", попита адвокатът на Коцев Николай Владимиров. 

Защитата поиска домашен арест за задържания. 

Прокуратурата поиска да не се изменя мярката за неотклонение и препотвърди мотивите си, че няма опасност Коцев да се укрие, но има опасност да извърши ново престъпление, да окаже натиск и да повлияе на свидетелите по делото. 

''Как може Коцев от дома си да повлияе на свидетели, чиято самоличност не знае?", попита защитата. 

"Изненадам съм от начина, по който може да бъде задържан в ареста един човек: на база приказки на свидетели. Колко лесно човек може да бъде набеден. Да уважите жалбата ми за мярката за неотклонение, тя не отговаря на фактите и обстоятелствата. Дали съм в затвора или под домашен арест, единствената разлика е, че тук съм далеч от семейството. Семейството ми страда", каза от своя страна самият Коцев.


