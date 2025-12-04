Благоевградчани останаха смаяни от "архитектурния гений" на свой съгражданин

© Facebook За феноменално "архитектурно решение" сезира благоевградчанин в социалните групи. Става въпрос за поставен метален контейнер върху паянтова постройка.



Ето за какво призовава във Facebook будният гражданин:



На вниманието на строителен отдел Благоевград!!! Това е поставено на гараж на "Дъбравска" 14! Да се молим да не падне докато се задействате!?



Сградите в района са много близо една до друга, а и под въпросния контейнер има стълби. Въпрос на време е да стане някоя трагедия, алармира и Blagoevgrad24.bg.



Не закъсняха и коментарите под шокиращата снимка:



– Тези хора наред ли са - да пляснеш фургон върху покрива на тоалетната??



– Единият паркирал колата на терасата, а другият фургон на гаража



– Че то много лесно бе, от гаража в къщата, много удобно!



– Някой май ще се учи да лети като гледам вратата къде е



Blagoevgrad24.bg се присъединява към апела на автора на публикацията. Дано компетентните органи се задействат възможно най-бързо.