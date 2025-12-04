ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Благоевградчани останаха смаяни от "архитектурния гений" на свой съгражданин
Ето за какво призовава във Facebook будният гражданин:
На вниманието на строителен отдел Благоевград!!! Това е поставено на гараж на "Дъбравска" 14! Да се молим да не падне докато се задействате!?
Сградите в района са много близо една до друга, а и под въпросния контейнер има стълби. Въпрос на време е да стане някоя трагедия, алармира и Blagoevgrad24.bg.
Не закъсняха и коментарите под шокиращата снимка:
– Тези хора наред ли са - да пляснеш фургон върху покрива на тоалетната??
– Единият паркирал колата на терасата, а другият фургон на гаража
– Че то много лесно бе, от гаража в къщата, много удобно!
– Някой май ще се учи да лети като гледам вратата къде е
Blagoevgrad24.bg се присъединява към апела на автора на публикацията. Дано компетентните органи се задействат възможно най-бързо.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Прокуратурата все още търси причините за инцидента, довел до смър...
18:50 / 04.12.2025
Изследване на "Мяра": Натискът към властта се засилва
17:18 / 04.12.2025
И тази година Студентският празник ще премине под засилен полицей...
17:15 / 04.12.2025
След протестите в София: Даниел Митов не вижда основание да подав...
17:11 / 04.12.2025
Проф. Ива Христова: От респираторен вирус човек трудно се спасява...
15:26 / 04.12.2025
Ивайло Мирчев: Пеевски подписваше всичко, за да излезе от "Магнит...
14:24 / 04.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS