ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бизнесът дари над 1 млн. лева, които ще се използват за талантите в науката
Инициативата се утвърждава сред най-значимите AI и Deep Tech програми, като събраната подкрепа от бизнеса за нея през тази година надхвърля 1 000 000 лв., а сред дарителите за първи път се нарежда и технологичният гигант Google.
EXPLORER (EXcellence Program in technoLOgy and REseaRch) е насочена към завършващи средно образование ученици, както и към студенти в началото на своето обучение в специалност "Информатика“ във Факултета по математика и информатика на Софийския университет. Тя комбинира бакалавърско обучение във ФМИ с участие в научноизследователски проекти в INSAIT и десетседмични платени летни стажове в партньорски компании или в Института.
"EXPLORER е идеална програма за студенти, които се стремят да постигнат успех на световно ниво в информатиката и изкуствения интелект. Тя успешно съчетава три ключови компонента: фундаментално образование в университета, топ изследвания в INSAIT и развойни проекти във високотехнологични компании – именно това е комбинацията, която прави програмата уникална не само в България, но и в световен мащаб“, подчерта основателят и научен директор на INSAIT проф. Мартин Вечев.
Още с първите два випуска резултатите са налице - приети статии на стипендианти във водещи конференции за изкуствен интелект и компютърни технологии на световно ниво, успешни стажове във водещи технологични компании и др. Заедно с това редица
български таланти избраха да останат в INSAIT и ФМИ пред някои от най-авторитетните университети в света.
"EXPLORER постави ново начало за съвместна инициатива с ФМИ, която повишава качеството на образование в специалност "Информатика“. С общи усилия ще разширяваме тази инициатива и към други специалности“, допълни проф. д-р Мая Стоянова, декан на ФМИ.
Финансирането на програмата е осигурено предимно от дарения на водещи технологични компании, като освен Google участват още фондация “За пример", основана от мениджмънт екипа на SiteGround, Amazon, Graphwise, Ampeco, Alcatraz AI, Man Group, LatticeFlow AI, фондовете за рисков капитал PostScriptum, LAUNCHub Ventures, фондация "Лъчезар Цоцорков“.
Кандидатстването за EXPLORER е отворено в периода 3 декември 2025 г. - 2 февруари 2026 г. Детайлна информация за структурата на обучението, срокове, условията за прием и отговори на най-често задаваните въпроси може да бъде намерена на новия специално създаден сайт за програмата http://explorer.insait.ai
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, ...
12:16 / 03.12.2025
Кредитен експерт: Хиляди българи залагат половината си доход за и...
11:57 / 03.12.2025
Рая Назарян задвижи процедурата по референдума за еврото
12:04 / 03.12.2025
Кредитен консултант: Хубаво е да останем с малко кеш и да не разч...
11:49 / 03.12.2025
Пеевски: Досега бях добър, сега съм лош
10:50 / 03.12.2025
Остър сблъсък между Пеевски и Мирчев в парламента
10:49 / 03.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS