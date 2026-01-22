ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бизнесмени: Евтиният труд в България вече не е ключово предимство, инвеститорите ценят ниските данъци
По думите му еврото е значим актив за международния бизнес, тъй като прави вноса и износа по-евтини и по-предвидими. Членството в еврозоната стимулира преките чуждестранни инвестиции, макар да не е единственият фактор за тяхното привличане. Пред България продължават да стоят редица структурни предизвикателства.
Проучването е проведено през октомври и ноември 2025 г. сред 100 мениджъри на австрийски компании, работещи в България. Данните показват по-стабилна и по-оптимистична оценка за икономическата среда в сравнение с 2024 г. Делът на мениджърите, които очакват подобрение на икономическия климат през следващите 12 месеца, нараства до 23 процента при 13 процента година по-рано.
Купфер подчерта, че българската икономика се представя много добре и е сред най-бързо растящите в Европейския съюз през последните тримесечия на 2025 г., с отчетен ръст от 3,4 и 3,2 процента. Подобрените нагласи се обясняват и със сигналите за възстановяване на германската и австрийската индустрия, както и с перспективата за присъединяване на България към еврозоната.
Очакванията за корпоративните показатели също са по-оптимистични. Близо половината от анкетираните (49 процента) прогнозират ръст на оборотите през 2025 г., а 42 процента очакват увеличение на поръчките, спрямо 37 процента година по-рано. Повишаване на натоварването на производствения капацитет предвиждат 36 процента от мениджърите. Повечето компании планират да запазят или увеличат броя на служителите си и обема на инвестициите.
Проучването традиционно откроява и основните предимства и слабости на България като инвестиционна дестинация. Сред ключовите предимства австрийските инвеститори посочват данъчната система, качеството и наличността на местни доставчици, достъпа до финансиране и навременното плащане. Разходите за труд обаче вече не се възприемат като основно конкурентно предимство, след като заплатите в страната са нараснали с около 66 процента между третото тримесечие на 2021 г. и третото тримесечие на 2025 г.
Сред основните слабости на бизнес средата остават корупцията и престъпността, бюрокрацията, инфраструктурните проблеми, недостигът на работна ръка, както и липсата на политическа стабилност и предвидимост на икономическата политика. Според 96 процента от анкетираните борбата с корупцията продължава да бъде сериозно предизвикателство.
Анкетата разглежда и нагласите към внедряването на изкуствен интелект, като преобладава мнението, че продуктите и услугите, базирани на ИИ, ще се развиват бързо през следващите години.
По време на събитието бяха представени и данни за дейността на водещи австрийски компании в България. От "ИВиЕн България“ съобщиха, че за последните 20 години компанията е инвестирала около 1,2 млрд. евро. Изпълнителният директор Доминик Ярмер подчерта значителното подобрение в надеждността на електрозахранването, като средногодишното прекъсване за домакинствата е намалено до под един час спрямо 630 минути през 2005 г. Показателят е по-добър в сравнение с Хърватия, Румъния, Сърбия и Италия.
От "Билла България“ отчетоха заетост от 5600 души и планирани инвестиции от над 43 млн. евро за 2026 г., които ще бъдат насочени към откриването на между 10 и 13 нови магазина, както и към обновяване на 14 съществуващи обекта.
Компанията "Винербергер“ обяви приходи от 65 млн. евро за 2024 г. и печалба преди данъци, такси и амортизация в размер на 18 млн. евро. Дружеството осигурява заетост на 270 души и разполага с три производствени бази в страната – в Луковит, край Елин Пелин и в Ботевград.
На срещата присъства и представител на "Кроношпан“, който информира за принудителното спиране на производствена линия в завода на компанията във Велико Търново. Инвестициите в обекта възлизат на около 300 млн. евро и осигуряват пряка заетост на 300 души. Беше подчертано, че миризмите, за които има сигнали, не представляват опасност за здравето и са резултат от процеса на сушене на дървесината. Приходите от тази линия са около 100 млн. евро за последните 20 месеца.
