|Бизнесмен: В миналото Одрин беше като мол за българите, но вече избират нови търговски маршрути
Гьокхан Балта, представител на Асоциацията на хотелиерите в Турция за региона на Одрин, сподели пред изданието Batiekspres.com, че напоследък се наблюдава значителен спад в броя на българските туристи, идващи с цел пазаруване.
"Заради колебанията във валутните курсове, още преди пандемията започна интензивен пазарен туризъм от България. Това продължи и по време на пандемията, а след нея дори още известно време. Но сега наблюдаваме сериозен спад“, посочи Балта.
По думите му, причините за отлива са няколко. Основната е, че след няколко посещения българските туристи не виждат промяна в търговската среда – магазините и предлаганите продукти остават едни и същи. Това кара все повече хора да търсят нови и по-изгодни дестинации.
"Миналите седмици видях много български автобуси в района на Чорлу и Черкезкьой. Явно те вече избират нови търговски маршрути“, добави той.
Според него, ако преди Одрин е бил своеобразен търговски център за българските потребители, днес градът е започнал да губи това си предимство:
"В миналото Одрин беше като мол за съседите ни, но днес вече се е превърнал в квартален магазин.“
Спадът в пазарния туризъм може да има сериозни икономически последици за местния бизнес, който до голяма степен разчиташе на приходите от чуждестранни посетители. Местните търговци и институции ще трябва да обмислят нови стратегии, за да върнат интереса на съседите от България.
