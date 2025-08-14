ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бизнесмен: Тази ябълка я купих през март, никога не я давайте на дете
Ябълката, която не умира - така бизнесменът озаглави последната си публикация в социалната мрежа Фейсбук. Постът му повдига темата за качеството на хравите, които консумираме:
Тази ябълка я купих през март.
Шест месеца стои на масата – без промяна.
Ако беше жена, след три месеца щеше да роди.
Може и деветия месец да дочака.
Едно знам – такова нещо не бива да се дава на деца.
За съществуването на БАБХ въобще не споменавам.
