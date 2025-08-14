Бизнесмен: Тази ябълка я купих през март, никога не я давайте на дете

© Фейсбук Красимир Кумчев се занимава със земеделие от повече от 35 години. В момента е аграрен консултант на стартиращи предприятия, фермер и производител на плодове и зеленчуци. Овощните му градини заемат 500 дка, а площите със зеленчуци са около 200 дка.



Ябълката, която не умира - така бизнесменът озаглави последната си публикация в социалната мрежа Фейсбук. Постът му повдига темата за качеството на хравите, които консумираме:



Тази ябълка я купих през март.



Шест месеца стои на масата – без промяна.



Ако беше жена, след три месеца щеше да роди.



Може и деветия месец да дочака.



Едно знам – такова нещо не бива да се дава на деца.



За съществуването на БАБХ въобще не споменавам.