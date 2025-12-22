ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бизнесмен: Системата, която сме наследили от братска Русия, е "чадъросана"
Машинното гласуване прави по-трудно купуването на гласове и контролирания вот. В единия случай се заплаща директно, а в другият цели групи хора и работници са принуждавани да гласуват по определен начин. "В София има средна класа, която може да си позволи да каже какво иска на площада, докато в малките населени места хората не могат да си позволят това“, коментира гостът.
По малките населени места е друга република. Кметът е на определена партия и той е първи човек след друг голям първи човек. Хората знаят, че ще има последствия по един или друг начин.
Според събеседника следващата трябва да е битката за правосъдието – това е битка на битките. Когато имаш безнаказаност, всички други системи се чупят. При нас правилата и тяхното прилагане са неправилно конструирани, което позволява откраднато правосъдие, откраднато МВР и организирана престъпност. Когато имаш ефективно наказание и осъдени политици, тогава следващият ще си помисли.
Видяхме какво стана с боклука в София – защо? Защото има безнаказаност. Нуждаем се и от отвореност на информацията на всички нива. В Швеция едва ли не излъчват в реално време на живо всяко едно дело. "Прозрачността е най-важният инструмент, който гражданите и обществото могат да използват, за да контролират държавата и политиците“, обясни Наков.
Още един пример – всяка една фактура, заплатена от болница, аз искам да ги виждам. Условията на всеки договор, споразумение и фактура трябва да са ясни и видими. Това трябва да искаме към всяка болница и държавна институция.
Гостът отбеляза, че в правосъдната система няма никакъв отчет. За всяко дело трябва мотивите да са публични и достъпни. Тогава младите хора от Gen Z ще могат да видя как, например, при определен съдия има проблем в начина, по който отсъжда.
BESCO подготви наръчник как бизнесът да се справя при натиск. Ние сме прагматични хора – знаем, че рано или късно бухалките могат да ни ударят. "В BESCO имаме възможността да си кажем мнението, защото изграждаме бизнес по честния и нормален начин, а не през държавни поръчки“, сподели Наков.
Участието на гражданите във всички институции като контролен и съвещателен орган е изчезнало от България. Това не е било желано още през социализма, а след него тази система продължава да се репликира. Според Наков системата, която сме наследили от братска Русия, тя е "чадъросана“ – направена е, за да опъва чадъри. Всъщност, именно структурата на системата определя поведението. Например, ако в Германия спрат да следят за правилата за движение, тогава германците ще спрат да бъдат дисциплинирани.
Той изрази мнение, че системната промяна обаче става много бавно. Това може да стане по няколко начина. Единият вариант е с външен натиск – някой отвън идва и ти променя системата. ЕС написа редица доклади за състоянието на правосъдието в България, а посланието беше ясно: "оправете някои работи, защото не можем да ви търпим така“.
Общественият натиск може да се фокусира върху определени каузи – например, премахнете този човек от тази длъжност. Промяната, идваща от гражданите, обаче става по-бавно. Затова прозрачността е толкова важна. Новата демокрация на Gen Z поколението минава през “dashboard“ (табло), който показва кой е най-корумпираният общински съветник или директор на болница.
Gen Z са искрени – те искат да няма корупция, да живеят в честна държава и да не се взимат дългове, които после всички ще трябва да плащаме. Наков споделя, че тази честна и открита комуникация е плюс, защото по-трудно можеш да им смениш дневния ред.
Той допълни, че липсата на нов бюджет е по-скоро положително развитие за бизнеса. От друга страна, безобразията от предишния бюджет и инфлационната спирала остават. Протестът започна да решава проблемът, но обедняването продължава. Единственият начин да се финансираме продължава да е през дългове, а това създава редица икономически проблеми.
"Преди време си задавах въпроса дали България ще става за живеене, но след протеста съм обнадежден – младите хора са по площадите. Ако направим това устойчиво, това ще е дългосрочен коректив на всичко“, категоричен е гостът.
