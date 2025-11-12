ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бизнесмен: Продукти с надпис "българско сирене" имат различни нерегламентирани примеси и добавки
По думите му малко са ресторантите и туристическите обекти в България, които купуват истинско сирене заради цената, да не говорим за сирене по ЗНП. "Искаме да повишаваме туристическата услуга, искаме да е доволен туристът, а накрая го храним и му даваме боклуци с единствената отправна точка да е по-ниска и по-евтина цената.“
"Всичко се знае, няма нещо, което да е тайна,“ каза още гостът и призова БАБХ да си върши съвестно работата. Според него в момента в лицето на министър Тахов има политическата решителност да се справят с именно това нерегламентирано предлагане, но това е част от проблема. "Има една немалка част продукти, които се водят с наименование българско сирене, а вътре са с различни примеси и добавки, които са нерегламентирани, които са влагозадържащи,“ каза той и призова потребителите да не купуват по-евтино сирене, "защото това не е безопасен продукт“.
Зоров обясни още, че Асоциацията на млекопреработвателите е била яростен застъпник да се въведе понятието "бяло сирене“ за сирене, произведено по БДС преди, а сега по ЗНП, т.е. с 54-56% водно съдържание, но предложението не е било прието, включително на Комисията по земеделие с председател тогава Десислава Танева и тези след нея.
"Ние и тогава обясняваме, и сега казваме, че в самото наименование на тези предприятия пише: Млекопреработвателно предприятие, не пише "химически завод“ или "лаборатория за еди какво си“. И тези предприятия са създадени да преработват мляко и да произвеждат млечни продукти по рецептите, които са познати от над 100 години в България.“
"Държавата е главният виновник този процес да го има. И това не може да продължава безкрайно. Държавата трябва да има политическата роля да се справи с този процес, а не лицемерно да говори: ами виждате, има добавки. Кой е виновен? Производителят. Да, той в случая, когато лъже. Ама в другите случаи, когато ти си му разрешил и не вземаш никакви мерки при контрола и в двата случая? Трябва да има някакъв минимален праг, от който да почне да се расте,“ категоричен е председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров, който притежава овцеферма и кравеферма и е собственик на мандра.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Европейският съд със становище за автоматичното индексиране на ми...
07:54 / 12.11.2025
Илиян Василев: Ако "Лукойл" има проблеми, то това не е заради дей...
23:13 / 11.11.2025
Проф. Семов: Пречат ни две неща, за да постигаме значими неща
22:31 / 11.11.2025
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро...
21:47 / 11.11.2025
Собственици на имоти в Родопите вадят по 120 лева на ден
21:18 / 11.11.2025
Животновъди: Недопустимо е държавата да позволява нацията да се т...
21:09 / 11.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
22:30 / 10.11.2025
Иво Сиромахов: Цари тежка цензура
17:01 / 10.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS