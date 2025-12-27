ИЗПРАТИ НОВИНА
Бизнесмен: Оттеглям се!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:36Коментари (0)2014
©
Бизнесменът Тодор Батков-младши обяви в личния си профил във Facebook, че се оттегля от предстоящата предизборна кампания. Посочи морален и психологически натиск като основна причина за решението си.

"Оттеглям се от предстоящата предизборна кампания!", написа Батков-младши, добавяйки: "Моята борба е за Родопите и се ръководя от техния интерес, за разлика от системните политици".

В публикацията си политикът подчерта, че вярва в общество, изградено с морал, човечност и свобода, а не със страх, натиск и зависимости. Той разкри, че върху него, семейството му и близките му се упражнява сериозен натиск, преминал границите на допустимото.

"Вярвам, че обществото не се изгражда със страх, а с морал; не с натиск, а с отговорност; не с омраза, а с човечност; не със зависимости, а със свобода!

Върху мен, семейството ми и близките ми има сериозен морален и психологически натиск. Това е граница, която всяко общество, уважаващо себе си, не трябва да прекрачва", посочи той.

Батков-младши акцентира, че достойнството не подлежи на компромис и че властта не е самоцел. Според него истинската сила се крие в способността да защитиш ценностите си, дори ако това означава да се откажеш от позиция.

"Призовавам към повече почтеност, смирение и уважение в публичния живот. Без морал няма доверие, без доверие няма общност, а без общност – няма бъдеще", допълни той.

Въпреки оттеглянето си от настоящата кампания, Батков-младши оставя отворена вратата за бъдещето, когато ценности като "справедливост", "човечност" и "отговорност" ще бъдат реалност, а не просто думи.







