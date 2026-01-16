ИЗПРАТИ НОВИНА
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:53
©
Българската компания "Уолтопия“, световноизвестен производител и строител на катерачни зали, затвърждава водещата си позиция на американския пазар. По данни на компанията, през последната година тя е реализирала по-голям обем проекти в Съединените щати, отколкото всички нейни конкуренти там, взети заедно – с разлика от 38%.

Резултатът е постигнат въпреки неблагоприятна пазарна среда: въвеждане на мита, политика "America First“ и поевтиняване на долара с около 10%. Въпреки това, за близо десет години присъствие на американския пазар, "Уолтопия“ се утвърждава като най-предпочитаният строител на катерачни зали в страната.

"САЩ са може би най-конкурентният и най-свободният пазар в света – място, където клиентите вземат решения със собствените си пари и без външни зависимости. Именно там нашата работа се търси най-много“, коментира в социалните мрежи основателят на компанията Ивайло Пенчев.

Лидерска позиция заема и друг бранд от групата – Climbmat, специализиран в настилки и предпазни матове за катерачни зали. Според данните, Climbmat е номер едно на американския пазар, като компанията, заемаща второто място, е реализирала приблизително два пъти по-малък обем работа.

Любопитен детайл е, че успехът не се дължи на ценова конкуренция. Напротив – продуктите на "Уолтопия“ са сред най-скъпите в своя сегмент. Основните фактори за пазарното доверие остават качеството, дългосрочната надеждност и хората зад бранда – дори когато комуникацията не е перфектна, а английският език не звучи академично.

"Имаме добра стока и добри хора, които поемат отговорност за това, което правят. Понякога сме груби, понякога не сме дипломатични, но си вършим работата“, допълва Пенчев.

Историята на "Уолтопия“ в САЩ показва, че на пазар, основан на свободен избор и реална конкуренция, българска компания може не просто да присъства, а да доминира.

"Там, където пазарът е свободен и решенията се вземат лично – ни искат. Дано някой ден това правило важи със същата сила и извън бизнеса“, завършва с характерния си хумор предприемачът.







