Бизнесдама: Текучество почти нямаме. Продуктът се продава сам, защото е добър и хората го търсят

© За много българи "Меденка Любимка“ не е просто десерт, а портал към детството. Аз също добре познавам вкуса на меденките от дете – в раницата за училище или като вкусно изкушение, дадено от баба, придружено с топъл чай. Едва преди известно време обаче разбрах, че историята на любимите меденки на цяла България започва само на 11 км. от родното ми място – във Велинград. Но как се управлява бизнес, който живее в спомените на поколения, и как се ръководи екип така, че крайният потребител винаги да си казва: "Вкусът е същият като от едно време“?



В своето интервю пред bTV Бизнес новините Красимира Маврова, второ поколение в семейният бизнес на Меденка "Любимка“, дъщеря на един от съоснователите, е категорична, че поемането на щафетата е не просто "подарък“ от нейния баща, а сериозно изпитание.



Историята на "Любимка“ започва в бурните години на прехода – средата на 90-те във Велинград. Двама братя – Васил и Пламен Маврови и техните семейства решават да започнат бинес от нулата. С една семейна рецепта за меденки, една Шкода и много мечти те стартират производство. Към момента Красимира, която е дъщеря на Васил, става управител и поема управлението в свои ръце.



"Баща ми е започнал да разкарва меденките с една стара Шкода и в един момент вече не са смогвали със заявките. Така се е купила втора и трета Шкода, после камиони. Всичко изкарано се е реинвестирало в разрастване на производството и капацитетите.“, споделя Красимира.



Марката става истински феномен след партньорството си с предавания като "Кой е по-по-най“ с Къци Вапцаров и Бате Енчо. Интересното е, че брандът не е рекламирал активно от години, но популярността му не стихва.



"Продуктът се продава сам, защото е добър и хората го търсят,“ обяснява тя.



Семеството като една добре смазана машина и активно поддържа бизнеса:



"Чичо и леля координират процесите във Велинград, а аз и семейството ми в София, като също така координирам производството в шоколадовата ни фабрика във Владо Тричков, община Своге.“



Семейният бизнес се разрастват и в момента работят около 60 души с консолидирани приходи от близо 2 млн. лв. за 2024 г. и произвоство на 3 млн. меденки годишно.



Пътят от домашната кухня до милиони бройки годишно не е минал през агресивни скокове, а през добре премерени стъпки. Красимира си спомня думите на баща си:



"Баща ми винаги е казвал, че прекалено бързите скокове в развитието крият голям риск от фалит, когато не можеш да отговориш с нужните капацитети. Затова винаги сме залагали на бавно и устойчиво развитие, което можем да прогнозираме и регулираме.“



Тази стратегия се оказва спасителна по време на финансовата криза от 2008 г. и пандемията от Ковид, позволявайки на компанията да остане гъвкава.



От Мюнхен към България



Красимира е завършила корпоративно право в Германия, живяла е в сърцето на Бавария 7 години, но решава да се върне в България. За нейните близки това решение е неочаквано.



"България ми липсваше през цялото време. Истината е, че плюсове и минуси има и тук и там и всеки сам за себе си трябва да избере къде иска да се развива. Аз избрах да се прибера в родината си и да се опитвам да променям средата около себе си, да запазя онова, което е изградило семейството ми, и да го надградя.“, казва тя.



Днес тя и баща ѝ са партньори, макар и не винаги на едно мнение.



"Той е консервативен, аз искам да опитвам нови неща. Истината винаги е някъде по средата.“ А на семейната маса? Там границата между работата и личния живот е трудно, но необходимо упражнение.



"Опитвам се да създавам здравословни граници между работни и лични взаимоотношения, но е трудно наистина.“



Рецепта без компромиси



В свят, в който суровините поскъпват, "Любимка“ отказва да променя състава си. Рецептата е същата като преди три десетилетия



"С хората и качеството не правим компромиси. Повечето ни служители работят при нас над 10 години – текучество почти нямаме,“ горда е Красимира. Тя е категорична: "Не сме най-евтините на пазара и не се стремим да бъдем. Нашата ценност е истинският вкус.“



От детето в цеха до лидера в офиса



Едно от най-големите предизвикателства за Красимира е било да застане начело на екип, който я помни още като малко момиче. "Отнема време и постоянство, за да изградиш авторитет. Отношението изисква емпатия и уважение. Нашите служители са част от семейството ни,“ споделя тя.



Френски финес със сърце от Своге



Освен меденките, Красимира развива и нов бранд – Le Favori. Името всъщност е превод на "Любимка“ на френски.



"Преди близо 15 години основахме и собствена шоколадова фабрика в община Своге, която се специализира в изработката на персонализирани шоколадови изделия. Продаваме различни шоколадчета и бонбони в пазарната мрежа и исках да ги обединя под обща марка, която да има препратка към основния ни добре познат бранд.“



"Мисията е същата – качество и вкус, на които хората да вярват,“ казва тя.



В момента Красимира подготвя редизайн на опаковката, спечелила е проекти за маркетинг и нови машини чрез Европейската банка за развитие и европрограми. Тя гледа към социалните мрежи и дигитализацията, но с една основна цел:



"След 5-10 години искам "Любимка“ да е все така в домовете на хората, на масата с кафето. Ако трябва да съм честна, не ламтя за пазарни дялове, признания и награди. Ще съм повече от благодарна ако успея да съхраня и развия семейния бизнес, да постигна устойчив растеж, да модернизирам работния процес и да наложа нови продукти на пазара. Ще се радвам ако след 5-10 години хората все още ни асоциират с качество, удоволствие, неповторим вкус и сме затвърдили доверието в нашия бранд.“