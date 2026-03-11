Логистиката е сред секторите, които реагират най-бързо на икономическите промени - от глобални кризи до колебания в международната търговия. Конкуренцията в Европа е силна, ценовият натиск между компаниите е осезаем, а пред транспортния сектор стоят редица предизвикателства. По тези теми в подкаста на Businessnovinite.bg говори Таня Скринска - основател на компания за фрахтоване и интермодален транспорт с дългогодишен опит на българския и европейския пазар.Според Скринска един от най-сериозните проблеми пред транспортния бранш в България е недостигът на кадри. По думите ѝ в страната липсват над 20 хиляди професионални шофьори.В момента транспортните компании изпитват затруднения да покрият нуждите на пазара както от камиони, така и от квалифицирани водачи. Въпреки че възнагражденията за международните шофьори са сравнително високи, все по-малко млади хора избират тази професия.Основната причина е естеството на работата - тя е тежка и изисква дълго отсъствие от дома. Поради това в сектора остават предимно по-възрастни шофьори, което според експерти може да задълбочи проблема в бъдеще.Таня Скринска подчертава, че в основата на всеки успешен бизнес стои силният екип и правилният подбор на хората.По думите ѝ е трудно един човек сам да постигне значими резултати. Когато около предприемача има мотивирани и отговорни специалисти, тогава могат да се реализират сериозни цели и устойчиво развитие.Тя допълва, че винаги е държала да работи с хора, които са ангажирани с работата си и имат желание да се развиват. В дългосрочен план инвестицията в добър екип се отплаща.Логистиката е и изключително отговорна сфера, тъй като често става дума за транспортиране на стоки с висока стойност.При сериозните компании се използват различни застраховки, които покриват евентуални щети. Въпреки това ключов фактор остава човешкият елемент. Начинът, по който се подреждат, обезопасяват и транспортират товарите, има решаващо значение за безопасността на доставките.Затова компаниите в сектора инвестират значителни ресурси както в обучение, така и в внимателен подбор на персонала.Конкурентоспособността на българските компанииВъпреки трудностите българските транспортни компании се представят добре на европейския пазар. Според Скринска много от фирмите разполагат със съвременни камиони, отговарящи на най-новите екологични стандарти.Освен модерния автопарк, България разполага и с добре подготвени специалисти в сферата на логистиката. Страната има дългогодишни традиции в транспортния сектор, а географското ѝ положение я превръща във важен логистичен коридор, през който преминава значителен поток от стоки.Транспортният сектор е сред първите, които усещат икономическите сътресения. По време на пандемията доставките почти спряха, а цените на контейнерните превози се увеличиха многократно.Военните конфликти и глобалните икономически промени също оказват силно влияние върху търговските потоци. Когато се наблюдава спад в износа или вноса, логистичният сектор го регистрира почти веднага.По думите ѝ предприемачеството е изключително вдъхновяващ път за хората с идеи и желание за развитие. В същото време успехът рядко идва бързо и изисква търпение, постоянство и дисциплина.Според нея най-важното е човек да открие своята сфера, да работи последователно и отговорно и да не се отказва. При достатъчно усилия и отдаденост резултатите неизбежно идват.