ЗАРЕЖДАНЕ...
Бизнесдама: Младите хора избягват професията на тираджия, въпреки високите заплати
©
Според Скринска един от най-сериозните проблеми пред транспортния бранш в България е недостигът на кадри. По думите ѝ в страната липсват над 20 хиляди професионални шофьори.
В момента транспортните компании изпитват затруднения да покрият нуждите на пазара както от камиони, така и от квалифицирани водачи. Въпреки че възнагражденията за международните шофьори са сравнително високи, все по-малко млади хора избират тази професия.
Основната причина е естеството на работата - тя е тежка и изисква дълго отсъствие от дома. Поради това в сектора остават предимно по-възрастни шофьори, което според експерти може да задълбочи проблема в бъдеще.
Таня Скринска подчертава, че в основата на всеки успешен бизнес стои силният екип и правилният подбор на хората.
По думите ѝ е трудно един човек сам да постигне значими резултати. Когато около предприемача има мотивирани и отговорни специалисти, тогава могат да се реализират сериозни цели и устойчиво развитие.
Тя допълва, че винаги е държала да работи с хора, които са ангажирани с работата си и имат желание да се развиват. В дългосрочен план инвестицията в добър екип се отплаща.
Логистиката е и изключително отговорна сфера, тъй като често става дума за транспортиране на стоки с висока стойност.
При сериозните компании се използват различни застраховки, които покриват евентуални щети. Въпреки това ключов фактор остава човешкият елемент. Начинът, по който се подреждат, обезопасяват и транспортират товарите, има решаващо значение за безопасността на доставките.
Затова компаниите в сектора инвестират значителни ресурси както в обучение, така и в внимателен подбор на персонала.
Конкурентоспособността на българските компании
Въпреки трудностите българските транспортни компании се представят добре на европейския пазар. Според Скринска много от фирмите разполагат със съвременни камиони, отговарящи на най-новите екологични стандарти.
Освен модерния автопарк, България разполага и с добре подготвени специалисти в сферата на логистиката. Страната има дългогодишни традиции в транспортния сектор, а географското ѝ положение я превръща във важен логистичен коридор, през който преминава значителен поток от стоки.
Транспортният сектор е сред първите, които усещат икономическите сътресения. По време на пандемията доставките почти спряха, а цените на контейнерните превози се увеличиха многократно.
Военните конфликти и глобалните икономически промени също оказват силно влияние върху търговските потоци. Когато се наблюдава спад в износа или вноса, логистичният сектор го регистрира почти веднага.
По думите ѝ предприемачеството е изключително вдъхновяващ път за хората с идеи и желание за развитие. В същото време успехът рядко идва бързо и изисква търпение, постоянство и дисциплина.
Според нея най-важното е човек да открие своята сфера, да работи последователно и отговорно и да не се отказва. При достатъчно усилия и отдаденост резултатите неизбежно идват.
Още от категорията
/
Георги Клисурски: Готови сме да защитим българските граждани, ако има драстичен ръст на цените на горивата
13:00
Цветан Цеков: Районът на Персийския залив е на едни от най-големите производители за торове в света
10.03
МВнР обяви, че няма да разкрива изборни секции в държавите от зоната на конфликт в Близкия изток
10.03
Анастасов към министъра на електроното управление: Вие сте част от сценария "избори с наше МВР"
10.03
Пенсионирани лейтенант и войник от украинските сили са задържани в България и обвинени в шпионаж
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Дракон_Змей
преди 1 ч. и 59 мин.
"Тираджия" не е професия, международен шофьор може би има предвид, тази изискана "бизнесдама". И не, аз не съм "тираджия".
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.