Бившият кмет на Кърджали е даден под съд
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:12
©
Днес, 1 октомври 2025 г., Окръжна прокуратура-Кърджали внесе в Окръжен съд-Кърджали обвинителен акт срещу бивш кмет на община Кърджали и трима служители на администрацията за длъжностно присвояване и безстопанственост при изпълнение на договори за доставка на дърва.   

На съд са предадени - Хасан Азис за това, че като кмет на община Кърджали, в съучастие с В.И., като главен счетоводител, в гр. Кърджали в периода от януари 2018 г. до януари 2019 г. като длъжностни лица са присвоили пари в общ размер на 78 704 лв. във връзка със заплащане по два договора за доставка на дърва - престъпление по Наказателния кодекс. Длъжностното присвояване е в големи размери и двамата обвиняеми са действали като съизвършители.

Хасан Азис и В.И. са предадени на съд и за безстопанственост - за това, че в гр. Кърджали в периода от декември 2017 г. до януари 2019 г. не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на имуществото на община Кърджали във връзка с горепосочените два договора и от това са последвали значителни щети за общината в размер на 12 459 лева - престъпление по Наказателния кодекс.

Общо нанесената щета на община Кърджали от двете престъпления е 91 163 лева. 

П.В. е предаден на съд за това, че като служител в община Кърджали - изпълняващ функции на финансов контрольор, не е положил достатъчно грижи, за да осъществи финансов контрол на разходите по горепосочените два договора в периода от декември 2017 г. до октомври  2018 г. и от това са били причинени значителни щети на община Кърджали в общ размер от 11 184 лева - престъпление по Наказателния кодекс.

Д.Д. е предаден на съд за това, че като служител в община Кърджали - изпълняващ функции финансов контрольор, през януари 2018 г. не е положил достатъчно грижи да осъществи финансов контрол по един от договорите и така са били причинени значителни вреди за община Кърджали в размер на 24 420 лева - престъпление по чл. 219, ал.3, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

По досъдебното производство е установено, че към горепосочените периоди Хасан Азис е работил като кмет на община Кърджали, В.И е бил главен счетоводител, а П.В. и Д.Д. са осъществявали функциите на финансови контрольори.

През 2017 г. и 2018 г. между община Кърджали и фирма, регистрирана в града, били сключени два договора за извършване на услуги, свързани със санитарна сеч на дървета в паркове, градини и други местности, които са общинска собственост. Впоследствие дървеният материал трябвало да бъде отсечен, рампиран, натоварен, транспортиран, разтоварен, нарязан и доставен в общински детски градини и кметства, за да се използват за огрев през зимата. За извършената услуга общината се е договорила с фирмата да плаща на определена цена на кубичен метър за доставките. 

По делото е установено, че щетите са настъпили за община Кърджали, защото са били платени недоставени дърва за огрев на цени по-високи от договорените, както и без да е извършен финансов контрол.   

Спрямо четиримата обвиняеми е взета мярка за неотклонение "подписка“. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Кърджали.







