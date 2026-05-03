Бившият кмет на Смолян Дора Янкова публикува позиция в социалните мрежи във връзка с обществените реакции и коментари около свлачището в района между Пампорово и Смолян, като изрази лична и професионална позиция за случващото се и отправените към нея твърдения.

В публикацията си тя подчертава, че възприема случващото се през призмата на дългогодишен административен и управленски опит в региона, включително в условия на кризи и природни бедствия.

"Природата в планината винаги живее на ръба между съзиданието и разрушението“, посочва Янкова, определяйки изказването си като резултат не само на размисъл, но и на "преживяна отговорност“.

Тя припомня периода си като кмет на Смолян, като заявява, че е работила в ситуации на наводнения, свлачища и други извънредни обстоятелства, когато обществото е очаквало конкретни действия и решения. По думите ѝ тези процеси са изисквали координация с експерти и институции с цел защита на живота, имуществото и бъдещето на местните жители.

Янкова акцентира и върху личната си връзка с региона и хората от Родопите, определяйки я като "дълбока и истинска“.

В изявлението си тя категорично отхвърля появили се в публичното пространство твърдения, свързани с "незаконен строеж“, за който се твърди, че е бил разрешен по време на нейното кметуване. Според нея подобни внушения са неверни и не отговарят на фактите.

"Никога не съм се крила и няма да започна сега“, заявява тя, подчертавайки намерението си да продължи да изразява своята експертна и политическа позиция открито.

В по-широк план Янкова посочва и своя принос към управлението на ключови национални програми, включително инициативи за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост. По думите ѝ тези програми имат значим социален и икономически ефект, включително върху разходите на домакинствата.

Тя допълва, че в същия период е била ангажирана и с подготовката на Националния план за сградно обновление на България до 2050 г.

В заключение Янкова заявява, че "истината не се нуждае от шум, а от отстояване“, с което затвърждава позицията си по повдигнатите обществени въпроси.

