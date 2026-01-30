ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бивш началник на "Пътна полиция": При 50 км/ч, ако не сме обезопасени в колата, е все едно да скочим от четвъртия етаж
"Доста сериозен ръст на жертвите по пътищата има през януари. Хубавите планове, които имаме ние, изведнъж се променят. Всички ние, не само институциите, имаме отговорност“, каза Росен Рапчев, бивш началник на отдел "Пътна полиция“ в ГДНП и експерт по пътна безопасност.
Той даде пример, че при движение с 50 км/ч, ако не сме обезопасени в автомобила и се случи катастрофа, това е все едно да скочим от четвъртия етаж.
По думите му миналия януари е бил сравнително по-спокоен от предишните години като статистика.
Рапчев посочи още, че много голям брой от инцидентите стават по пътищата в Северна България, където има много интензивен трафик, а няма магистрали и скоростни пътища.
"Този интензивен трафик води до повишаване на риска. Когато това се смеси с атмосферните условия – мъгла, черен лед, дъжд – ние като участници в движението невинаги сме готови да променим своето поведение на пътя“, коментира пред bTV Рапчев.
По думите му, дори и с най-хубавите зимни гуми, няма спасение при черен лед на пътя и човек губи контрол над автомобила 100%.
Решението е да се движим по-бавно, да се спазва дистанция и да не се предприемат изпреварвания, посветва той.
"Разстоянието от София до Бургас, колкото и да бързате, няма да стигнете повече от 15 минути по-рано. Това ли е цената на нашия живот?, попита реторично бившият началник на "Пътна полиция“.
Последните две седмици има зачестили инциденти с товарни автомобили
"Тировете спазват някакви графици. Може би трябва да се говори с управителите на тези компании. Те също трябва да осъществяват контрол върху техните служители как се движат“, на мнение е Росен Рапчев.
Той се обърна и към пешеходците с думите, че в повечето случаи шофьорите не ги виждат.
"Малки сте и сте незабележими. Моля ви, не пресичайте безотговорно пътното платно. Спрете за секунда, огледайте се, вижте дали са ви забелязали и тогава пресичайте“, посъветва още Рапчев.
