|Бивш министър с трогателно послание към съпругата си
"През радости и през трудности, с усмивки и със сълзи, в моменти на щастие и периоди на ежедневие – ти си тук до мен, Гергана“, написа Младенов в социалните мрежи.
Той припомни, че точно преди 14 години, в шест часа на същия ден, двамата са си казали "да“. В посланието си Младенов изчислява и времето, което са прекарали заедно – 5 113 дни, 122 712 часа и 7 362 720 минути, посветени на изграждането на дом и семейство.
"Обичаме те всички, но първо те обикнах аз“, завършва той, споменавайки децата им – Стоян, Неда, Сара и Николай.
Посланието бързо предизвика вълна от поздравления и коментари от приятели и последователи, които споделиха радостта на семейството.
