|Бивш министър: Парите в левове ще трябва да се легализират, за да не се загубят
Бившият социален министър Христина Христова коментира пред bTV, че измерването е изключително трудно, защото става дума за скрита икономика. По думите ѝ проучванията за 2023 г. показват резултати между 22% и 34,6%.
"Дори 22% е висок дял и последиците са много тежки – не постъпват достатъчно средства в бюджета от данъци и социални осигуровки, нарушава се лоялната конкуренция, а работещите губят социална защита“, коментира Христова.
По думите ѝ най-засегнати са отраслите ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, строителство, търговия, спорт, развлечения и обществени услуги, предоставяни от нерегистрирани субекти. Христова смята, че приемането на еврото ще окаже положителен ефект в борбата със сивата икономика.
"Парите в лева ще трябва да се легализират, за да не се загубят. Това ще накара част от бизнеса да премине в светлия сектор“, заяви тя.
Освен това по-високият кредитен рейтинг на страната ще повиши доверието на инвеститорите, а намалените разходи за превалутиране ще облекчат компаниите.
Според Христова ниската безработица у нас – около 5,3%, дава възможност на хората да изискват по-строго спазване на трудовите им права. "Все повече работещи ще настояват за трудов договор, за осигуровки и обезщетения, както е в нормално функциониращите икономики“, коментира тя.
Бившият социален министър прогнозира, че процесът на въвеждане на еврото ще стимулира повече бизнеси и работници да излязат от сивата икономика.
