Битката за дистанционното приключи - с EON FULL всеки гледа каквото иска на достъпна цена

© Битката за дистанционното между членовете на семейството приключи. Докато едни следят любимия си спортен отбор със статистика на живо, други могат да избират сред богата селекция от разнообразни видео каталози - с офертата на сезона от Vivacom с пакета EON FULL. При това с безупречно качество на картината, гарантирано от оптичната мрежа на Vivacom - тя осигурява бърза скорост и стабилна връзка, независимо от метеорологичните условия. Всеки клиент получава и Wi-Fi 6 рутер от последно поколение за срока на ползване на услугата, който осигурява максимално покритие и надеждност.



Офертата на сезона става неустоима и с изключително атрактивната цена на ЕON FULL - само 11,45 € | 22,40 лв. месечно за първите 9 месеца, а за целия срок на договора феновете може да изберат спортен пакет по избор безплатно - DiemaXtra или MAX Sport Plus.



"С новото супер предложение на Vivacom всеки член на семейството получава пълната свобода да гледа това, което обича – без прекъсвания и без компромиси. Чрез нашата оптична мрежа и пакети EON осигуряваме високотехнологично решение за клиентите, които не правят компромис с качеството“, казва Любомир Малоселски, директор "Продукти и услуги“ във Vivacom.



Клиентите на EON могат да се възползват и от впечатляващи функции като спортна статистика на живо с EON Sports Mode, специален режим за деца, сваляне и гледане на съдържание от видеотеката офлайн, и много други.



Пакетът EON LIGHT също дава възможност за един безплатен премиум спортен пакет по избор - DiemaXtra или MAX Sport Plus, а EON PREMIUM включва и двата пакета.



Всеки може да се възползва от предимствата на офертата на Vivacom до 9 ноември. Повече информация за офертите вижте тук.