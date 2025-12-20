ЗАРЕЖДАНЕ...
|Билков пилинг съсипа лицето на млада жена, получи изгаряне от 2 степен
Лиана разказва, че още на петата минута от началото на процедурата челото ѝ започва да кърви. Въпреки това козметичката Петя Делчева я уверява, че "всичко ще бъде наред“. Кошмарът обаче започва след прибирането у дома - от лицето на Лиана започва да тече гной, тя усеща силно парене и подуване.
След часове мълчание, Делчева изпраща съобщение, в което признава, че не е попитала за използваната от клиентката козметика. Според нея реакцията е резултат от смесването на две киселини.
Състоянието на пострадалата налага спешна помощ в болница "Пирогов“. Лекарите издават амбулаторен лист с диагноза: "Химическо изгаряне на главата и шията, втора степен“.
Д-р Иван Балабански от Клиниката по изгаряния на "Пирогов“ коментира пред NOVA, че няма представа какво представлява "билков пилинг“. Той подчертава, че пилингите са предимно химически процедури и не трябва да се възприемат като "спа процедури“, защото крият риск, ако не се извършват от квалифициран персонал.
Условия: Процедурите се извършват в хола на апартамент в жилищен блок, където има две козметични легла. Лиана споделя, че докато са обработвали нейното лице, на съседното легло са поставяли ботокс на друго момиче.
Жалби: Срещу Делчева има подадени сигнали до РЗИ и Прокуратурата още в края на 2022 г. Въпреки това тя продължава да рекламира дейността си в социалните мрежи, включително услуги като филъри и ботокс.
След като Лиана публикува историята си, за да предупреди други жени, получава заплаха от Петя Делчева: "Ако не изтриеш поста, ще те съдя за уронване на престиж“. Пострадалата обаче споделя, че вече е получила множество съобщения от други жени, пострадали от същата козметичка.
Прогнозата за възстановяването на Лиана е дълга – тя не трябва да се излага на слънце през следващите 6 месеца до една година и е длъжна да използва слънцезащита с фактор 50+. "Съветвам момичетата да не се доверяват толкова лесно и да проучват специалистите“, призовава тя.
