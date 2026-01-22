ЗАРЕЖДАНЕ...
|Безработен шофьор поиска 6 000 000 евро обезщетение
През 2007-ма година мъжът започнал работа с устен договор към дружество. Получавал 30 лева на ден, осигуровки, като въртял волана 14 часа без почивка, независимо в делник или празник.
Малко повече от година по-късно управителят му съобщил, че автобусът ще бъде каран от друг водач. Родопчанинът бил принуден да напусне, без да бъдат оформени документите му за Бюрото по труда и без да му бъде заплатено обезщетение.
Сезирал Инспекцията по труда, но предписанията не били изпълнени. Тогава се обърнал към съда в Девин, но там магистратите си дали отвод и пратили делото към Чепеларе, където то било прекратено. В същото време частен съдебен изпълнител му направил запор върху банковите сметки и "му опропастил бъдещето“, посочва в мотивите си водачът.
С тези твърдения родопчанинът поиска колосалното обезщетение.
Апелативният съд в Пловдив разгледа казуса и върна делото на окръжните магистрати в Смолян. Само преди дни съдията-докладчик бе отведен, както и всички съдии от Окръжен съд, защото се явява един от ответниците по делото. Производството бе спряно, а делото пратено на апелативните магистрати в Пловдив за определяне на друг съд. Възможно е казусът да разгледан в Кърджали.
