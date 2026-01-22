Безработен шофьор поиска 6 000 000 евро обезщетение

© 6 000 000 евро обезщетение поиска останал без работа шофьор на автобус. Искът е срещу транспортна компания в региона, Инспекцията по труда, районни съдилища, окръжен съд, както и частен съдебен изпълнител, съобщават от "Родопи voice“.



През 2007-ма година мъжът започнал работа с устен договор към дружество. Получавал 30 лева на ден, осигуровки, като въртял волана 14 часа без почивка, независимо в делник или празник.



Малко повече от година по-късно управителят му съобщил, че автобусът ще бъде каран от друг водач. Родопчанинът бил принуден да напусне, без да бъдат оформени документите му за Бюрото по труда и без да му бъде заплатено обезщетение.



Сезирал Инспекцията по труда, но предписанията не били изпълнени. Тогава се обърнал към съда в Девин, но там магистратите си дали отвод и пратили делото към Чепеларе, където то било прекратено. В същото време частен съдебен изпълнител му направил запор върху банковите сметки и "му опропастил бъдещето“, посочва в мотивите си водачът.



С тези твърдения родопчанинът поиска колосалното обезщетение.



Апелативният съд в Пловдив разгледа казуса и върна делото на окръжните магистрати в Смолян. Само преди дни съдията-докладчик бе отведен, както и всички съдии от Окръжен съд, защото се явява един от ответниците по делото. Производството бе спряно, а делото пратено на апелативните магистрати в Пловдив за определяне на друг съд. Възможно е казусът да разгледан в Кърджали.