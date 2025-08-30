ЗАРЕЖДАНЕ...
|Безкрайна опашка в планината: Кебапчета ли раздавате тука?
Докато камерата обхожда опашката, се чува глас, който пита: "Кебапчета ли раздавате тука?". Публикацията бързо набра популярност със стотици споделяния и над хиляда харесвания.
Много от коментиращите под видеото изразяват недоумение защо туристите чакат с часове на опашка, вместо да изминат прехода пеша. "Нормално ходене с раница е два часа", гласи един от отдивите. Друг потребител припомня: "Навремето се качвахме от Рилския манастир до хижа "Иван Вазов", после до Езерата. Нямаше лифтове - само кракомобили". Мнозина посочват, че преходът от долната лифтова станция до езерата е около 3 километра и се изминава за по-кратко време от чакането на самия лифт.
