Безкрайна опашка в планината: Кебапчета ли раздавате тука?

© Фейсбук Кадри от огромна опашка с туристи за лифта към Седемте рилски езера предизвикаха вълна от коментари и споделяния в социалните мрежи преди дни. Видео, заснето от Дарин Борисов, бе публикувано във фейсбук страницата "На планина с бат Свет", показа дълга върволица от хора, извила се покрай хижа "Рилски езера", чакащи да се качат на лифта.



Докато камерата обхожда опашката, се чува глас, който пита: "Кебапчета ли раздавате тука?". Публикацията бързо набра популярност със стотици споделяния и над хиляда харесвания.



Много от коментиращите под видеото изразяват недоумение защо туристите чакат с часове на опашка, вместо да изминат прехода пеша. "Нормално ходене с раница е два часа", гласи един от отдивите. Друг потребител припомня: "Навремето се качвахме от Рилския манастир до хижа "Иван Вазов", после до Езерата. Нямаше лифтове - само кракомобили". Мнозина посочват, че преходът от долната лифтова станция до езерата е около 3 километра и се изминава за по-кратко време от чакането на самия лифт.