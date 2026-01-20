ИЗПРАТИ НОВИНА
Без повече опашки пред КАТ за редица услуги, подготвят важни промени в регистрацията на колите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:52Коментари (0)402
© Plovdiv24.bg
Шофьорите вече няма да водят автомобилите си пред каналите на Пътна полиция за редица административни услуги, а ще представят само необходимите документи. Това предвиждат промени в наредбата за регистрацията на моторните превозни средства.

Облекчението ще важи за автомобили до 10 години, когато са продадени на собственик в друга област и не се налага смяна на регистрационните табели. Отпада и изискването автомобилът да се представя при издаване на дубликат на изгубен талон, както и при промяна на екологичната категория.

С промените се удължава от 1 на 3 месеца срокът за запазване на регистрационните табели за последващо използване за друг автомобил, както и от 1 на 3 години срокът за движение с временни табели, издавани на търговци.

Отпада ограничението регистрационни табели да се издават само за автомобили, купени от официални представители в България. Такава възможност ще имат и собственици на коли, закупени от заводи и представителства в други държави от ЕС.

Собствениците на автомобили със сменени двигатели вече няма да представят договор или фактура за покупката им, тъй като двигателят е заменяема част и често не фигурира в регистрационните документи.

Възстановяването на прекратена регистрация заради липса на застраховка "Гражданска отговорност“ ще може да става и чрез представяне на полицата на гише в КАТ, когато информацията не е получена по електронен път.

При тотална щета собственикът ще може сам да уведоми Пътна полиция, без да чака данни от Гаранционния фонд. Регистрацията на откраднати автомобили ще се прекратява, когато издирването им бъде спряно по давност.







Статистика: