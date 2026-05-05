Президентът Илияна Йотова даде начало на консултациите с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание. Първи на среща в президентската институция на "Дондуков“ 2 пристигнаха представители на най-голямата политическа сила - "Прогресивна България“.

Лидерът на формацията Румен Радев не взе участие в консултациите.

В делегацията участваха Гълъб Донев, Антон Кутев, председателят на парламентарната група Петър Витанов и неговият заместник Владимир Николов. Държавният глава ги приветства с кратко обръщение, в което подчерта, че политическата ситуация в страната е нова и изисква отговорност и стабилност.

"Постигнахте крупен успех на изборите. Няма да е лесно за нито една институция, но се надявам на нов начин на работа. Българите гласуваха за сигурност и стабилно управление. Оттук нататък от вас ще зависи много“, заяви Йотова.

От своя страна Петър Витанов подчерта, че формацията ще работи бързо за излизане от политическата криза. Той акцентира върху необходимостта от мерки срещу инфлацията, обедняването и за възстановяване на справедливостта чрез законодателни промени. Витанов посочи още, че публичните финанси са в тежко състояние и е необходимо изискване на детайлна информация за бюджета, като увери, че няма да има радикални промени във външната политика.

Гълъб Донев коментира бюджетната ситуация, като отбеляза, че нарастващият дефицит се дължи основно на социалните разходи, пенсиите и капиталовите инвестиции. Той подчерта нуждата от преструктуриране на разходната част на бюджета и ускори усвояването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост и европейските фондове, което според него се бави.

По думите му е необходимо Народното събрание да определи нов лимит на държавния дълг, за да се гарантират регулярните плащания към гражданите и публичния сектор до края на годината.

След срещата с "Прогресивна България“ президентът ще проведе консултации последователно с ГЕРБ-СДС, "Движение за права и свободи – ДПС“, "Демократична България“, "Продължаваме промяната“ и "Възраждане“. След приключване на разговорите Йотова ще направи официално изявление.

В сряда е предвиден почивен ден, а очакванията са в четвъртък държавният глава да връчи първия мандат за съставяне на правителство на "Прогресивна България“. От партията заявяват готовност да представят пълен състав на кабинет. Ако това се случи, новото правителство може да положи клетва още в петък.