ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Белобрадова: Маскирани палят колата и къщата на спящо семейство. Убити хора и дете. Къде е Митов?
"Имам предложение. Да помолим колегата Таслаков от "Възраждане" да пита МВР къде е министърът, защото само на него министърът отговаря. И въобще, да предложим на ГДБОП да намерят министъра по Айпито му", пише още тя.
Министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов все още не е направил изявление по случая "Петрохан", но разпореди проверка на неправителствената организация, свързана със зловещия казус. Относно палежа на дома и колата на кмета на Бистрица, станал снощи, Митов също не е говорил публично.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 221
|предишна страница [ 1/37 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
МВР даде обяснение за многото гилзи и куршуми в "Петрохан"
17:09 / 16.02.2026
Съдът поряза Никола Бургазлиев
16:45 / 16.02.2026
НСИ отчита натрупана инфлация от над 40 процента за последните пе...
15:51 / 16.02.2026
Проф. Халачев: Трагедията "Петрохан" сложи един огромен печат вър...
15:35 / 16.02.2026
Намалиха присъдата на убиеца на Евгения, няма да лежи до живот
15:13 / 16.02.2026
Никола Бургазлиев: Моля ви да ми дадете шанс да завърша образован...
15:52 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS