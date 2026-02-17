ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бащата на момичето от групата на Калушев: Тя всеки път се връщаше оттам доволна
Според събраните данни, те са се познавали от 3 години.
Тази година малко преди грипната епидемия момичето тръгва за хижата Петрохан.
"Тя отиде на хижата на 16 януари 2026 година. Някъде около 14-14,30 часа на 30 януари Ивайло Калушев дойде до нас и я докара. С него бяха още Ники и малкото момче. Тя отново беше супер доволна от всичко. Дори били ходили за няколко дни до морето, спали в село Българи. Били заминали за там на 27 януари. На 1 февруари около 10 часа Ники дойде до нас и докара багажа й...Дойде с един то брандираните джипове "Тойота", които бях видял в двора на хижата. Не ми е споменавал какво ще прави и къде ще ходи, изглеждаше ми съвсем нормално", разказва Киро Стоянов, жител на село Българи.
Момичето се запознава с Калушев и групата през април 2023 година в Италия, където е на рожден ден с баща си. Впечатленията им са добри. И вероятно си разменят телефоните, но не поддържат връзка до миналата година.
"....беше някъде в началото на месец декември дъщеря ми ми каза, че с нея чрез приложението "Сигнал" се бил свързал Ники - едно момче от групата....Аз бях в недоумение как Ники се е сетил за дъщеря ми. Той беше й предложил да се срещнат в град София, двамата се срещнаха няколко дни след разговора им", разказва бащата.
Двамата се договарят момичето да посети Петрохан и всеки път тя се връщала доволна оттам, е написано още в показанията.
"Тя ходи на хижата на 9 януари. На 11 аз лично отидох да я прибера... Там се видях с трима от хората, с които се запознах в Сиракуза...Попитах Ивайло Калушев как са разбрали къде е дъщеря ми и защо са я поканили на гости, а той ми отговори, че просто трябвало да го направят, защото Ники я бил сънувал." Това гласят части от разпити на близки на момичето.
За случилото се на Петрохан семейството научава от медиите.
А в хижата са открити и около 15 страници записки, които вече са дадени за графологична експертиза. Целта е да се установи дали написаното е от Ивайло Калушев или от друг от групата. Според информация на bTV, част от тези записки анализират свободата на вероизповеданията и изграждането на култ към водачите.
На една от страниците виждаме и текст, свързан с Топлофикация София. Не става ясно обаче в какъв контекст.
По информация на bTV вчера от къщата на Ивайло Калушев в странджанското село Българи са иззети записи от камери на сградата. Информацията обаче не се потвърждава от прокуратурата. Местните хора твърдят, че не знаят с какво се занимават обитателите на къщата. Чувстват се обаче притеснени.
"Един по един изчезват - тоя изчезнал от този свят, другият изчезнал от този свят. Който приказва заминава за по-добрия свят. В тази къща който е дошъл хаир не е видял", казва Дамян, жител на с. Българи.
Имотът на Калушев в селото е придобит през 2022 година.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Появиха се ръкописи от хижа "Петрохан": Развий специално отношени...
21:12 / 17.02.2026
Без тежкотоварни автомобили през Рожен и Превала
20:02 / 17.02.2026
Ето кои са обсъжданите имена за министри в служебния кабинет
19:23 / 17.02.2026
Обстановката в България се влошава
18:56 / 17.02.2026
По-добре не тръгвайте през прохода "Петрохан"!
17:33 / 17.02.2026
Силен сняг заваля в Родопите
16:14 / 17.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS