Бащата на момичето от групата на Калушев: Тя всеки път се връщаше оттам доволна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:27Коментари (0)2920
©
Известни са нови подробности от показанията на семейството на момичето, което е пътувало с Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър до бургаското село Българи и обратно преди случилото се в хижата.

Според събраните данни, те са се познавали от 3 години.

Тази година малко преди грипната епидемия момичето тръгва за хижата Петрохан.

"Тя отиде на хижата на 16 януари 2026 година. Някъде около 14-14,30 часа на 30 януари Ивайло Калушев дойде до нас и я докара. С него бяха още Ники и малкото момче. Тя отново беше супер доволна от всичко. Дори били ходили за няколко дни до морето, спали в село Българи. Били заминали за там на 27 януари. На 1 февруари около 10 часа Ники дойде до нас и докара багажа й...Дойде с един то брандираните джипове "Тойота", които бях видял в двора на хижата. Не ми е споменавал какво ще прави и къде ще ходи, изглеждаше ми съвсем нормално", разказва Киро Стоянов, жител на село Българи. 

Момичето се запознава с Калушев и групата през април 2023 година в Италия, където е на рожден ден с баща си. Впечатленията им са добри. И вероятно си разменят телефоните, но не поддържат връзка до миналата година.

"....беше някъде в началото на месец декември дъщеря ми ми каза, че с нея чрез приложението "Сигнал" се бил свързал Ники - едно момче от групата....Аз бях в недоумение как Ники се е сетил за дъщеря ми. Той беше й предложил да се срещнат в град София, двамата се срещнаха няколко дни след разговора им", разказва бащата. 

Двамата се договарят момичето да посети Петрохан и всеки път тя се връщала доволна оттам, е написано още в показанията.

"Тя ходи на хижата на 9 януари. На 11 аз лично отидох да я прибера... Там се видях с трима от хората, с които се запознах в Сиракуза...Попитах Ивайло Калушев как са разбрали къде е дъщеря ми и защо са я поканили на гости, а той ми отговори, че просто трябвало да го направят, защото Ники я бил сънувал." Това гласят части от разпити на близки на момичето. 

За случилото се на Петрохан семейството научава от медиите.

А в хижата са открити и около 15 страници записки, които вече са дадени за графологична експертиза. Целта е да се установи дали написаното е от Ивайло Калушев или от друг от групата. Според информация на bTV, част от тези записки анализират свободата на вероизповеданията и изграждането на култ към водачите.

На една от страниците виждаме и текст, свързан с Топлофикация София. Не става ясно обаче в какъв контекст.

По информация на bTV вчера от къщата на Ивайло Калушев в странджанското село Българи са иззети записи от камери на сградата. Информацията обаче не се потвърждава от прокуратурата. Местните хора твърдят, че не знаят с какво се занимават обитателите на къщата. Чувстват се обаче притеснени.

"Един по един изчезват - тоя изчезнал от този свят, другият изчезнал от този свят. Който приказва заминава за по-добрия свят. В тази къща който е дошъл хаир не е видял", казва Дамян, жител на с. Българи. 

Имотът на Калушев в селото е придобит през 2022 година.


