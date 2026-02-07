Бащата на Сияна създава Гражданско движение "Сияние"

© Бащата на Сияна Николай Попов създава Гражданско движение “Сияние", съобщи самият той.



ФОКУС публикува позицията му без редакторска намеса:



Наясно съм с вашите очаквания.



Срещите, съобщенията, обажданията, стиснатите ръце ми дават сила и воля да продължа.



Гражданското движение ще се нарича "Сияние“. В него ще участват експерти и млади хора, които имат желание да работят безвъзмездно за истинска промяна.



Някои от основните цели и задачи пред нас ще бъдат:



1. Мащабна съдебна реформа, основана не на принципа "стани да седна“, а на реална промяна на системата и осигуряване на бърз и ефективен съдебен процес в гражданското и наказателното правораздаване.



– Тотална реформа на ВСС и прекратяване на политическите квоти и намеса.



– Слагане на край на изтеклите мандати.



– Създаване на закон и институт за вещите лица, който да допуска и международни експерти от всички области.



– Край на манипулациите чрез експертизи и поръчкови заключения.



– Реални присъди за тежки престъпления.



– Защита на жертвите, а не на извършителите.



– Държава, която стои зад гражданите си, а не срещу тях.



2. Здравна реформа в пълен мащаб.



– Спиране на фалшивите хоспитализации.



– Реформа в спешната помощ.



– Изграждане на детски болници във всички областни градове.



– Строг контрол върху НЗОК и спиране на изтичането на милиарди.



– Децата да се лекуват в модерни болници в България, а не да бъдат принуждавани да търсят спасение в чужбина.



3. Реформа в сектор "Пътища“.



– Залагане на реални европейски стандарти за пътно строителство и ремонти.



– Създаване на независим контролен орган за проверка, одит и приемане на пътната мрежа.



– Лична отговорност за проектанти, изпълнители и държавни служители при некачествено строителство.



– Пълен публичен контрол върху договори, анекси и разходи.



4. Нулева толерантност към корупцията.



– Прозрачност във всички обществени поръчки. Намаляване до минимум на човешкия фактор и дигитализация на процесите.



– Реална отговорност, а не имитация на контрол.



– Закон за отговорността на държавните служители.



– Закон за лобизма.



5. Икономическа справедливост и защита на гражданите и бизнеса.



– Ще настояваме за прехвърляне на данъчната тежест от бизнеса и гражданите към банковия сектор, който отчита свръхпечалби на гърба на бизнеса и гражданите.



– Твърдо ще бъдем против увеличението на данъците за гражданите и бизнеса.



"Сияние“ ще бъде движение на отговорността, смелостта и ясно поставените цели. Чашата преля и повече няма да се молим на никого. Ще направим така, че ние да променяме, а не да чакаме промяна, която не идва никога. Не за власт. А за живот. За справедливост.